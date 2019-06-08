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Задержанный журналист Медузы обошел Путина по количеству поисковых запросов в российском сегменте Интернета

Сегодня, 14:58
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Задержанный журналист Медузы обошел Путина по количеству поисковых запросов в российском сегменте Интернета - фото

REUTERS / HANDOUT

7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя Ивана Голунова

Президент РФ Владимир Путин интересовал пользователей российского сегмента интернета меньше, чем задержанный журналист Медузы Иван Голунов.

На этот интересный факт обратило внимание издание Открытые медиа.

В пятницу Путин выступал на важнейшем для российских чиновников Петербургском международном экономическом форуме, а полиция сообщила о задержании Голунова по подозрению в распространении наркотиков.

Журналистом через Google интересовались более 20 тыс человек. Российский президент интересовал гораздо меньшее количество людей.

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Напомним, что 7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издания Медуза Ивана Голунова. Российского журналиста обвинили в покушении на сбыт наркотиков в крупных размерах.

В субботу, 8 июня, в московском суде состоится заседание, на котором журналисту изберут меру пресечения.

Теги:   Журналист Россия

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