Задержанный за убийства сенатор РФ попросил переводчика из-за плохого знания русского
Подозреваемый в убийствах российский сенатор
от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков в ходе допроса потребовал переводчика,
поскольку не владеет в достаточной мере русским языком.
Об этом заявили в Следственном комитете РФ.
"Он допрашивается в качестве обвиняемого.
Арашуков заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком и потребовал
переводчика, который был ему обеспечен", - завили в СК РФ.
Арашукову предъявили обвинения в участии в
преступном сообществе (ч.3 ст.210 УК РФ), давлении на свидетеля (ч.4 ст.309 УК
РФ) и убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ).
В сообщении СК РФ указывается, что российского
сенатора обвиняют в причастности к убийству заместителя председателя общественного
молодежного движения Адыгэ-Хасэ Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и
советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова.
Против его отца, советника гендиректора
компании Газпром межрегионгаз Рауля Арашукова были выдвинуты обвинения в создании
преступного сообщества с использованием служебного положения (ч.3 ст.210 УК РФ)
и мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).
Напомним, что сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января прямо в зале заседаний Совета Федерации РФ врамках "работы
по декриминализации Карачаево-Черкесской Республики".