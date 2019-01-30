Задержанный за убийства сенатор РФ попросил переводчика из-за плохого знания русского Сегодня, 16:11 1095 Цей матеріал також доступний українською СК РФ Сенатору Рауфу Арашукову предъявили обвинения СК РФ

Подозреваемый в убийствах российский сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков в ходе допроса потребовал переводчика, поскольку не владеет в достаточной мере русским языком.

Об этом заявили в Следственном комитете РФ.

"Он допрашивается в качестве обвиняемого. Арашуков заявил, что не владеет в достаточной мере русским языком и потребовал переводчика, который был ему обеспечен", - завили в СК РФ.

Арашукову предъявили обвинения в участии в преступном сообществе (ч.3 ст.210 УК РФ), давлении на свидетеля (ч.4 ст.309 УК РФ) и убийстве (ч.2 ст.105 УК РФ).

В сообщении СК РФ указывается, что российского сенатора обвиняют в причастности к убийству заместителя председателя общественного молодежного движения Адыгэ-Хасэ Карачаево-Черкесской Республики Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова.

Против его отца, советника гендиректора компании Газпром межрегионгаз Рауля Арашукова были выдвинуты обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения (ч.3 ст.210 УК РФ) и мошенничестве (ч.4 ст.159 УК РФ).

Напомним, что сенатора Рауфа Арашукова задержали 30 января прямо в зале заседаний Совета Федерации РФ врамках "работы по декриминализации Карачаево-Черкесской Республики".