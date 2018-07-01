Задержанных в Крыму украинских рыбаков выпустили из ФСБ, однако без документов - адвокат

Моряки не могут покинуть пределы Севастополя

Несколько дней назад украинских рыбаков задержанного судна ЯМК-0041 выпустили с территории пограничного управления ФСБ в городе Балаклаве, Крым, после 1,5 месяца заключения. Об этом в комментарии Крым.Реалии рассказал адвокат моряков Эмиль Курбединов.

Отмечается, что обвинения украинцам не предъявили, однако загранпаспорта рыбакам не вернули, поэтому они практически не могут покинуть пределы Севастополя. Также их постоянно приглашают на различные дополнительные следственные мероприятия.

Напомним, украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 было задержано 4 мая в Черном море у берегов оккупированного Крыма за якобы "незаконный вылов камбалы".

В Госпогранслужбе Украины заявили, что ответственным за захват российскими силовиками украинского судна является его капитан.

В ведомстве отметили, что судно имело разрешение на рыбную ловлю в пределах 12 морских миль, однако по каким-то причинам пересекло эту черту, чем подвергло себя опасности захвата со стороны РФ.

25 июня адвокат моряков сообщил, что они отказались от пищи.

Также украинская омбудсмен сообщала, что к морякам не пускают адвокатов.