Задержанный в Монако российский миллиардер Рыболовлев вернулся в Москву

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев, который был задержан в Монако по обвинению в коррупции и торговле влиянием, покинул страну и вернулся в Москву (Россия).

Об этом сообщил его представитель Дмитрий Чечкин, пишет Интерфакс.

"Рыболовлев в настоящее время находится в Москве", - сказал он.

Чечкин добавил, что миллиардера освободили "не под залог и не под подписку о невыезде, а под условие судебного контроля, ему не запрещено покидать Монако и он не ограничен в перемещениях".

Представитель российского бизнесмена не ответил на вопрос, надолго ли Рыболовлев приехал в Москву и будет ли возвращаться в Монако.

Напомним, Рыболовлева задержали в Монако 6 ноября. Он был вызван повесткой и явился на допрос для дачи показаний в рамках разбирательства с арт-дилером Ивом Бувье.

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7 ноября судебный следователь Монако выдвинул обвинения против Рыболовлева по делу о коррупции и торговле влиянием.