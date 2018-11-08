08 ноября 2018, четверг

Задержанный в Монако российский миллиардер Рыболовлев не ответил ни на один вопрос следователей

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Дмитрий Рыболовлев отказался отвечать на вопросы следователей

Дмитрий Рыболовлев отказался отвечать на вопросы следователей

В Монако во время допроса следователи задали задержанному миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву около 600 вопросов, однако он отказался отвечать на них.

Рыболовлев отказался отвечать на вопросы, поскольку не согласился с правомерностью экспертизы его переписки с адвокатом Татьяной Бершедой, которую провели следователи, сообщает издание Nice-Matin.

Адвокат Бершеда также является фигурантом дела, ее отпустили под подписку о невыезде.

Рыболовлева задержали в Монако 6 ноября. Он был вызван повесткой и явился на допрос для дачи показаний в рамках разбирательства с арт-дилером Ивом Бувье.

7 ноября судебный следователь Монако выдвинул обвинения против Рыболовлева по делу о коррупции и торговле влиянием.

Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене

До конца ноября дешевле на 100 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.

Оформить подписку
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове