Задержанный в Монако российский миллиардер Рыболовлев не ответил ни на один вопрос следователей

В Монако во время допроса следователи задали задержанному миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву около 600 вопросов, однако он отказался отвечать на них.

Рыболовлев отказался отвечать на вопросы, поскольку не согласился с правомерностью экспертизы его переписки с адвокатом Татьяной Бершедой, которую провели следователи, сообщает издание Nice-Matin.

Адвокат Бершеда также является фигурантом дела, ее отпустили под подписку о невыезде.

Рыболовлева задержали в Монако 6 ноября. Он был вызван повесткой и явился на допрос для дачи показаний в рамках разбирательства с арт-дилером Ивом Бувье.

7 ноября судебный следователь Монако выдвинул обвинения против Рыболовлева по делу о коррупции и торговле влиянием.