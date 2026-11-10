Маскировали автомобили под транспорт ВСУ. В Польше задержали двух украинцев по подозрению в шпионаже и диверсиях по заказу РФ

За выполнение заданий подозреваемые получали вознаграждение, в том числе в криптовалюте (Фото: Томаш Семоняк / X)

В Польше задержали двух граждан Украины в возрасте 24 и 25 лет, подозреваемых в шпионаже, диверсиях и поджогах автомобилей по заказу российских спецслужб . По данным польских властей, мужчины фотографировали военные объекты и объекты критической инфраструктуры, а также могли пытаться переложить подозрения в диверсиях на Украину.

Об этом сообщил министр-координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк в X.

Агенты службы внутренней безопасности Польши задержали подозреваемых в городе Минск-Мазовецкий.

Реклама

Мужчины выявляли объекты критической и военной инфраструктуры на территории Польши и фотографировали их.

Помимо шпионажа и диверсионной деятельности, им также предъявили обвинения в поджогах автомобилей.

Сотрудники Агентства внутренней безопасности установили, что ранее задержанные устанавливали на автомобили номерные знаки, похожие на те, которые используются на транспорте украинской армии.

Как отметили правоохранители, это могло быть сделано для того, чтобы затруднить установление истинных обстоятельств инцидентов, а прежде всего — направить подозрения на украинскую сторону. В дальнейшем это могли использовать для распространения дезинформации.

За выполнение заданий они получали вознаграждение, в том числе в криптовалюте.

Обоих мужчин арестовали на три месяца.

Расследование по этому делу ведётся под надзором регионального подразделения Национальной прокуратуры Польши в Лодзи.