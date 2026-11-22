В пятницу, 20 ноября, мексиканские военные задержали в городе Гуасаве лидера наркокартеля Фаусто Исидро Месу Флореса по прозвищу Чапо Исидро. ФБР внесло его в список десяти наиболее разыскиваемых беглецов.

Об этом сообщает CNN.

В ходе операции, в ходе которой военные задержали Месу Флореса, погибли четверо военнослужащих армии и семеро человек, пытавшихся помешать силовикам.

Реклама

Фото: US Department of State

По данным Министерства национальной обороны Мексики, в начале операции силовики подверглись обстрелу из огнестрельного оружия, а также против них было применено взрывчатое вещество. Боевики также перекрыли дороги в нескольких муниципалитетах вблизи места задержания.

В сообщении говорится, что после задержания Месу Флореса доставили в Мехико. Среди других задержанных — заместитель главаря картеля Херман N по прозвищу Серафин и финансовый оператор картеля Хосе N.

Фото: REUTERS/Michelle Freyria

Как пишет ABC News со ссылкой на мексиканские власти, когда об операции стало известно, в части штата Синалоа вспыхнуло насилие. Подожженные автомобили блокировали дороги, а на силовиков нападали.

Правительство штата Синалоа призвало жителей Гуасаве не выходить из дома и не выезжать на дороги. Госдепартамент США 21 ноября предупредил американцев, путешествующих по региону, о возможном насилии.

Фото: REUTERS/Michelle Freyria

Мексиканское министерство обороны сообщило, что операция была проведена в координации с разведывательными службами США. Посол США в Мексике Рональд Джонсон написал в соцсети X, что обмен стратегическими разведданными между странами был неотъемлемой частью операции.

«Эта успешная операция — результат двусторонних усилий, направленных на ликвидацию террористов в Мексике. Мы выражаем соболезнования семьям погибших солдат элитных подразделений и благодарность правительству Мексики», — заявил генеральный прокурор США Тодд Бланш.

Как сообщает ABC News, ФБР внесло Месу Флореса в список десяти самых разыскиваемых беглецов в феврале 2025 года. Вознаграждение в размере до пяти миллионов долларов за информацию, которая поможет его задержать или привлечь к ответственности, США объявили в 2017 году. В Мексике его разыскивали по ордеру на арест по делу об организованной преступности и наркопреступлениях, а США выдали ордер на его экстрадицию.

Реклама:

Фото: REUTERS/Michelle Freyria

В объявлении ФБР о розыске говорится, что он подозревается в хранении, распространении и ввозе в США крупных партий героина, метамфетамина, кокаина, фентанила и марихуаны. В сентябре в США ему были предъявлены новые обвинения, в частности в наркотерроризме и сговоре с целью материальной поддержки террористической группы.