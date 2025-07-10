В Пекин отреагировали относительно задержания в Киеве граждан Китая по подозрению в шпионаже

10 июля, 14:54
Задержаны двое граждан КНР по подозрению шпионажа (Фото: Служба безопасности Украины/Telegram)

В МИД Китая заявили, что проверяют данные о задержании двух граждан страны в Киеве по подозрению в шпионаже.

Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Мао Нин во время пресс-конференции.

«Китай проверяет эту информацию. Если к этому причастны граждане Китая, мы будем защищать их законные права и интересы в соответствии с законом», — отметила она.

Задержание китайских агентов, которые пытались похитить данные о ракете Нептун

9 июля СБУ сообщила, что задержала в Киеве двух граждан Китая, которые пытались вывезти из Украины секретные данные об украинской ракете Нептун.

Один из подозреваемых — бывший студент одного из киевских технических вузов, которого в 2023 году отчислили за академическую неуспеваемость, после чего он остался в Киеве. По данным СБУ, он пытался завербовать украинца, который имеет доступ к разработкам оружия. Другой шпион — отец бывшего китайского студента, который постоянно проживал в КНР, но периодически наведывался в Украину, чтобы лично координировать агентурную работу своего сына.

СБУ рассказала, что контрразведка разоблачила экс-студента еще на начальном этапе его разведывательной деятельности и задержала «на горячем» во время передачи ему тайных документов. После задержания его отца у них изъяли телефоны с доказательствами шпионской деятельности.

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж). Им грозит до 15 лет лишения свободы.

