Задержание Голунова: первые анализы следов наркотиков в крови журналиста не обнаружили Сегодня, 12:41 Цей матеріал також доступний українською Медуза Голунова задержали в Москве 6 июня Медуза

В крови журналиста интернет-издания Медуза Ивана Голунова, задержанного в Москве по подозрению в «покушении на сбыт наркотиков», запрещенных веществ не обнаружено.

Об этом заявил внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, передают РИА Новости.

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По его словам, такие результаты показали первые исследования материалов, взятых у Голунова.

Напомним, что 7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издания Медуза Ивана Голунова.

Ему предъявили обвинение в «покушении на сбыт наркотиков в крупном размере». Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Голунов известен своими журналистскими расследованиями.

Его коллеги подозревают, что задержание сотрудника Медузы связано с готовившимся материалом о коррупции в московской мэрии.