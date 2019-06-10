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Задержание Голунова: первые анализы следов наркотиков в крови журналиста не обнаружили

Сегодня, 12:41
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Задержание Голунова: первые анализы следов наркотиков в крови журналиста не обнаружили - фото

Медуза

Голунова задержали в Москве 6 июня

В крови журналиста интернет-издания Медуза Ивана Голунова, задержанного в Москве по подозрению в «покушении на сбыт наркотиков», запрещенных веществ не обнаружено.

Об этом заявил внештатный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн, передают РИА Новости.

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По его словам, такие результаты показали первые исследования материалов, взятых у Голунова.

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Напомним, что 7 июня российские силовики задержали в Москве журналиста-расследователя зарегистрированного в Латвии русскоязычного интернет-издания Медуза Ивана Голунова.

Ему предъявили обвинение в «покушении на сбыт наркотиков в крупном размере». Данная статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Голунов известен своими журналистскими расследованиями.

Его коллеги подозревают, что задержание сотрудника Медузы связано с готовившимся материалом о коррупции в московской мэрии.

Теги:   Наркотики Политические репрессии Журналист Россия

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