Задержание финдиректора Huawei: посла США вызвали в МИД Китая Сегодня, 17:51 184 Цей матеріал також доступний українською Huawei заявила, что ей неизвестно о противоправных действиях своего финдиректора

Посла США вызвали в Министерство иностранных дел Китая, чтобы выразить "решительный протест" в связи с арестом в Канаде главного финансового директора и дочери основателя компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу.

Как сообщает Reuters, Пекин требует от США отозвать ордер на ее арест.

Ваньчжоу задержали в Канаде в начале декабря. США запрашивают ее экстрадицию по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Власти США расследовали деятельность Huawei по крайней мере с 2016 года.

Huawei, одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций, заявила, что ей неизвестно о каких-либо противоправных действиях своего финдиректора.

МИД Китая потребовал у посла Канады в Пекине немедленно прекратить преследование Ванчьжоу.