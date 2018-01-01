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Задержание финдиректора Huawei: посла США вызвали в МИД Китая

Сегодня, 17:51
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Huawei заявила, что ей неизвестно о противоправных действиях своего финдиректора

Посла США вызвали в Министерство иностранных дел Китая, чтобы выразить "решительный протест" в связи с арестом в Канаде главного финансового директора и дочери основателя компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу.

Как сообщает Reuters, Пекин требует от США отозвать ордер на ее арест.

Ваньчжоу задержали в Канаде в начале декабря. США запрашивают ее экстрадицию по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Власти США расследовали деятельность Huawei по крайней мере с 2016 года.

Huawei, одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций, заявила, что ей неизвестно о каких-либо противоправных действиях своего финдиректора.

МИД Китая потребовал у посла Канады в Пекине немедленно прекратить преследование Ванчьжоу.

 

Теги:   Huawei Китай США

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Сегодня, 17:51

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Задержание финдиректора Huawei: посла США вызвали в МИД Китая

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