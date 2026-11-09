Младший брат бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, Арон, был задержан в понедельник, 9 ноября, по подозрению в незаконной переправке людей.

Об этом со ссылкой на информацию СМИ написал в Facebook действующий премьер-министр страны Петер Мадяр.

Первым о задержании Арона Орбана сообщило венгерское издание Kontroll. Официально его имя не называлось. Венгерская полиция лишь сообщила, что следователи Национального следственного бюро и Национального управления по возврату и защите активов (NVVH) проводят совместные действия в рамках двух уголовных дел.

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По данным правоохранителей, в Будапеште и двух населенных пунктах области Пешт задержали несколько человек; у них проводятся обыски.

Позже Виктор Орбан опубликовал сообщение, в котором назвал эти события политической расправой со стороны нового правительства. По его словам, настоящая мишень — он сам, а брат — лишь инструмент. Мадяр ответил, что этим заявлением его предшественник фактически подтвердил факт задержания брата.

Как пишет Telex, в понедельник утром в доме в Фотлигете, связанном с компанией Арона Орбана, появились сотрудники Центра по борьбе с терроризмом. Руководительница NVVH Анна Унгер не подтвердила и не опровергла эту информацию, но отметила, что ведомство провело новые следственные действия по делу, касающемуся и Арона Орбана.

По данным венгерских СМИ, дело касается схемы, связанной с выдачей разрешений на проживание для трудоустройства иностранцев. Следствие подозревает, что группа лиц, близких к ведущим политикам, за деньги гарантировала клиентам получение виз.

В частности, компания Арона Орбана Multi Shoot, как писала пресса, записывала граждан Вьетнама на двухдневные курсы оказания первой помощи в Печском университете, что могло упростить им получение шенгенских виз. Сам Арон Орбан, по данным HVG, обращался к уполномоченному премьер-министра с просьбой ускорить рассмотрение визовых заявок.

Первым о возможной схеме два года назад написал портал Telex, обнародовав аудиозапись. Из нее следовало, что люди, пытавшиеся ввезти в Венгрию иностранных работников, полагались на правительственные связи Арона Орбана. Получить разрешения иным путем было сложно: правительство Виктора Орбана ограничивало численность иностранцев квотами и допускало к этой сфере лишь узкий круг агентств.

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В апреле 2026 года следствие уже вело дело в отношении четырех подозреваемых; подозрение было предъявлено и тогдашнему главе столичной правительственной администрации Ботонду Шаре. После выборов, 12 апреля, были задержаны двое фигурантов — Янош М. и Г. Б., однако впоследствии обоих освободили из-под стражи. В конце сентября дело приняло в свое производство NVVH.