В Португалии задержали раввина, который помог Абрамовичу получить гражданство 12 марта, 14:17 Цей матеріал також доступний українською Роман Абрамович (Фото:REUTERS/Andrew Winning)

В городе Порту задержали раввина Даниэла Литвака, который помог получить гражданство Португалии российскому миллиардеру Роману Абрамовичу.

Как сообщает газета Publico, Литвак отвечал за сертификацию потомков сефардов — еврейской общины Пиренейского полуострова, которых преследовали в Португалии и Испании.

В пятницу полицейские прибыли в здание еврейской общины в Порту, чтобы допросить других членов ее руководства.

Власти подозревают, что Абрамович мог получить гражданство незаконно.

В заявлении общины Порту подозрения отвергаются и заявляется, что она стала жертвой «клеветнической кампании», сообщает Reuters.

Абрамович стал гражданином Португалии в начале 2022 года благодаря португальскому Закону о возвращении, который позволяет «потомкам сефардских евреев и евреев конверсо (насильно обращенных в христианство — Ред.) получить португальское гражданство».

Представитель компании Millhouse, которая управляет активами Абрамовича, утверждал, что миллиардер много лет изучал историю своей семьи и «с помощью раввинов и лидеров общин в нескольких странах» обнаружил, что часть его предков когда-то приехала в Россию из Португалии.

9 марта Великобритания ввела санкции против семи российских олигархов на фоне развязанной РФ войны против Украины, в частности, против владельца британского футбольного клуба Челси Романа Абрамовича. Санкции включают заморозку активов, запрет на сделки с британскими физическими и юридическими лицами, запрет на поездки.

Незадолго до введения санкций Абрамович объявил о намерении продать Челси. Он заявлял, что вырученные деньги направит на помощь Украине.

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