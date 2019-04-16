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Задел полосу обоими крыльями: в Германии правительственный самолет совершил аварийную посадку

Вчера, 15:36
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Задел полосу обоими крыльями: в Германии правительственный самолет совершил аварийную посадку - фото

bundeswehr.de

Причиной происшествия стали неполадки в работе одной из систем самолета (иллюстративное фото)

Самолет летной службы бундесвера, которая занимается транспортировкой членов правительства, президента и парламентского руководства совершил аварийную посадку в берлинском аэропорту Шенефельд.

Об этом со ссылкой на ВВС страны передает DW.

Как сообщается, причиной этого стали неполадки в работе одной из систем Bombardier Global 5000.

Контролируемое приземление по возвращению в аэропорт оказалось невозможным, и во время посадки самолет задел обоими крыльями взлетно-посадочную полосу.

При этом отмечается, что пассажиров на его борту во время происшествия не было, а пилоты не пострадали.

Теги:   Самолеты Германия Аварийная посадка

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