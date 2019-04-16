Задел полосу обоими крыльями: в Германии правительственный самолет совершил аварийную посадку Вчера, 15:36 1214 Цей матеріал також доступний українською bundeswehr.de Причиной происшествия стали неполадки в работе одной из систем самолета (иллюстративное фото) bundeswehr.de

Самолет летной службы бундесвера, которая занимается транспортировкой членов правительства, президента и парламентского руководства совершил аварийную посадку в берлинском аэропорту Шенефельд.

Об этом со ссылкой на ВВС страны передает DW.

Как сообщается, причиной этого стали неполадки в работе одной из систем Bombardier Global 5000.

Контролируемое приземление по возвращению в аэропорт оказалось невозможным, и во время посадки самолет задел обоими крыльями взлетно-посадочную полосу.

При этом отмечается, что пассажиров на его борту во время происшествия не было, а пилоты не пострадали.