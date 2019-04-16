Задел полосу обоими крыльями: в Германии правительственный самолет совершил аварийную посадку
Самолет летной
службы бундесвера, которая занимается транспортировкой членов правительства, президента
и парламентского руководства совершил аварийную посадку в берлинском аэропорту
Шенефельд.
Об этом со
ссылкой на ВВС страны передает DW.
Как сообщается,
причиной этого стали неполадки в работе одной из систем Bombardier Global 5000.
Контролируемое
приземление по возвращению в аэропорт оказалось невозможным, и во время посадки самолет задел обоими крыльями взлетно-посадочную полосу.
При этом отмечается,
что пассажиров на его борту во время происшествия не было, а пилоты не
пострадали.