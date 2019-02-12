Зачем троллить и передергивать!? Канделаки рассказала о закрытой встрече по Украине в Давосе и "приятеле Зеленском" Вчера, 17:01 9620 Цей матеріал також доступний українською Тина Канделаки via Facebook Тина Канделаки занимает прокремлевскую позицию Тина Канделаки via Facebook

Российская телеведущая Тина Канделаки, занимающая прокремлевскую позицию, дала большое интервью Русской службе BBC, в котором рассказала о закрытой встрече по Украине в Давосе, "приятеле" Владимире Зеленском и Алексее Навальном.

По словам Канделаки, побывавшей на Всемирном экономическом форуме в Давосе 2019 года, тема Украины обсуждалась, в частности, во время одной из закрытых встреч.

"Там были традиционные представители англосаксонского мира. С очень традиционной точкой зрения - настолько традиционной, что даже парировать уже неудобно. Там шел разговор про Крым, про Украину. Когда начали говорить, "вот вы, российская делегация, должны поехать обратно и передать, что вы не должны вмешиваться в свободные выборы на Украине", меня на этой ноте разорвало", - сказала телеведущая.

На вопрос журналистки Русской службы BBC к Канделаки, защищающей идею аннексии Крыма, о том, чувствовала ли она себя спикером Министерства иностранных дел РФ Марией Захаровой в Давосе, та возмутилась: "Ну при чем тут Захарова! Зачем так троллить и передергивать!".

По словам российской телеведущей, на встрече в Давосе она заявила, что в Украине якобы "произошла огромная гуманитарная катастрофа, связанная с тем, что олигархические кланы разорвали эту страну", и высказалась на тему президентских выборов 2019 года.

"Говорю: "Вы вообще в курсе, кто выдвигается на эти выборы? Мой приятель, [шоумен Владимир] Зеленский? Ну, я его с детства знаю, по КВН. <...> [Лидер партии Батькивщина Юлия] Тимошенко? И это выборы? Чему вы удивляетесь?" - сказала Канделаки.

В ходе интервью она косвенно признала российскую агрессию по отношению к Украине, цитируя свой вопрос к представителям США.

"Я сказала: "Вы точно так же помогаете определенным странам сохранять независимость, спасаете людей и вмешиваетесь в дела других стран. Чем мы отличаемся от вас?".

Телеведущая с прокремлевской позицией также рассказала об отношении к российскому оппозиционеру Алексею Навальному. По словам Канделаки, он ее "не устраивает" как представитель оппозиции, поскольку сейчас от нее "нет никакого толку".

"Но как видеоблогер Алексей Навальный замечательный, он на своем месте, и я думаю, рано или поздно мы его увидим на федеральном канале как какого-нибудь представителя нашей версии Fox News и будем на это смотреть", - сказала Канделаки.