Суровикин не может связать два слова, он будет громоотводом для негатива — Жданов 25 октября, 12:49 Сергей Суровикин (в центре) был назначен командующим армии РФ в Украине 8 октября (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Военный эксперт Олег Жданов в эфире Радио НВ отметил низкие интеллектуальные способности Сергея Суровикина, назначенного командующим войск РФ в Украине и предположил, что он будет выполнять роль громоотвода для негатива.



«Суровикин — не блещет интеллектом. Мы видим, что он не может связать два слова», — сказал Жданов Радио НВ.

Он также отметил, что новый командующий войск РФ в Украине пытался угрожать во время своего выступления, но так как не умеет подавать информацию, вызвал только появление мемов.

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«Вы правильно сказали, что его вывели в публичную плоскость для того, чтобы он был громоотводом для негатива, который будет сыпаться в связи с проведением „специальной военной операции“, как они называют войну России против Украины», — сказал военный эксперт.

Жданов добавил, что «Путин будет сам тыкать в него пальцем и говорить: „Видите, это он все провалил. Пока я возглавлял операцию, все было хорошо, мы захватывали Украину и побеждали. А тут он предложил, сказал, что все быстро сделает, победит, а на самом деле проиграл и все завалил“».

Также военный эксперт предположил, что с Суровикиным может случиться, что угодно «вплоть до того, что потом скажут, что он „мужественно застрелился“».

Суровикин был назначен главным командующим Объединенной группировкой войск, осуществляющей военные действия в Украине, 8 октября.

Британская разведка назвала его 30-летнюю карьеру полной «обвинений в коррупции и жестокости».

