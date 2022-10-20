Почему Гиркина могли отправить в Украину — отвечает журналист 20 октября, 19:35 Фото из первого сообщения о том, что Игорь Гиркин отправился воевать в Украину (Фото:фото из Telegram-канала Игоря Гиркина)

Главный редактор издания Остров Сергей Гармаш объяснил, почему российского террориста Игоря Гиркина могли снова отправить в Украину.

«Гиркин уже пытался поехать воевать, его задержала российская ФСБ и не отпускала. Если его отправили воевать россияне, то вполне возможно, что это чистая политика, просто чтобы удовлетворить этих российских ультранационалистов, на которых сейчас, я думаю, ориентируется Путин, потому что теряет поддержку разумных адекватных военных. Или его отправили, чтобы там утилизировать, потому что, напомню, Гиркин является свидетелем в судебном процессе по сбитию Боинга в 2014 году», — сказал Гармаш Радио НВ.

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Он напомнил что ГУР Минобороны обещало $100 тысяч за взятие Гиркина в плен.

«Я не думаю, что это такая фигура, которая стоит этих денег, если, конечно, мы не заинтересованы в нем как в свидетеле, который может свидетельствовать против руководства Российской Федерации на этом суде», — отметил главред Острова.

14 августа СМИ сообщили, что Гиркина задержали в оккупированном Крыму, когда тот с поддельными документами ехал на войну против Украины. Он эту информацию отверг, но заявил, что «на фронте я рано или поздно буду непременно».

15 октября в Telegram-канале появилось сообщение от имени его жены Мирославы Регинской, в котором опубликовано фото, в котором Гиркин в военной форме и говорится, что с ним «все хорошо» и он «скоро выйдет на связь».

Украинский активист, волонтер Сергей Стерненко сразу объявил о вознаграждении в размере $10 тысяч из собственных сбережений тому, кто возьмет террориста в плен. Лидер группы Антитела Тарас Тополя и главный сержант 47-го штурмового полка Валерий Маркус пообещали такую же сумму. Затем к ним присоединилсь Сергей Стаховский и Сергей Гайдай — сумма возросла до $50 тысяч.

После этого ГУР Минобороны предложило $100 тысяч за взятие Гиркина в плен.

18 октября глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что Гиркин уже прибыл на оккупированную территорию Украины. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) сообщило, что вознаграждение за террориста Игоря Гиркина необходимо будет декларировать.