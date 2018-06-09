Забытый герой. Мигранту, который спас двоих детей во Франции несколько лет назад, грозит депортация

Нелегальному мигранту Айману Латру, который в 2015 году спас от пожара двоих детей во Франции, грозит депортация.

Как сообщает Euronews, два года назад он увидел пожар в квартире на втором этаже. Женщина кричала, что квартиру охватил огонь, а внутри находятся двое детей. Она просила о помощи.

Айман и его друг добрались до квартиры и нашли мальчиков - одному было четыре года, второму - полтора.

Им удалось вывести детей из квартиры, после чего спасители спокойно покинули место происшествия.

Мать спасенных детей начала поиски парней, чтобы отблагодарить их за поступок. Об том узнал весь район, и через две недели спустя местный мэр организовал специальную церемонию в честь Аймана Латру. Чиновник также обещал помочь парню урегулировать вопрос законности нахождения в стране.

На тот моменту у Аймана Латру не было вида на жительство во Франции, а 30 января текущего года он получил письмо от властей, что должен покинуть страну.

Французские СМИ назвали Аймана Латру забытым героем. После освещения его истории журналистами, власти отозвали решение о депортации.

По словам адвоката мигранта, он остается в подвешенном состоянии.

"У него нет вида на жительство, и он все еще может быть арестован, если его контролируют", - уточнил правозащитник.

Сам Айман Латру сказал, что не хочет возвращаться в Тунис.

"Стать французом будет честью для меня. Я просто хочу работать и строить здесь жизнь", - сказал он.

История другого мигранта, которій спас ребенка, пока имеет более счастливый финал.

26 травня Мамуду Гассама вліз по балконах будівлі в Парижі, щоб врятувати чотирирічного малюка, який міг упасти. Відео героїчного вчинку 22-річного малійця вже подивилися мільйони людей. Його називають людиною-павуком. На те, щоб влізти на четвертий поверх і врятувати хлопчика, у Гассама пішло близько 30 секунд.

Хлопець приїхав до Франції з Малі і перебував в країні нелегально.

Після героїчного вчинку Мамуда Гассаму прийняв в Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон. Під час зустрічі глава держави пообіцяв надати йому французьке громадянство.



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