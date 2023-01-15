«Переобулся». Забужко резко высказалась о якобы «прозрении» Штайнмайера после визита в Украину 15 января, 10:40 Франк-Вальтер Штайнмайер в Киеве (Фото:@Укрзализныця/Facebook)

Бывший министр иностранных дел Германии, а ныне президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер «хорошо понимал, что делает, будучи путинферштеером», убеждена украинская писательница Оксана Забужко.

Об этом Забужко заявила в интервью Радио NV, комментируя вопрос о внезапной трансформации взглядов Штайнмайера на фоне вторжения России в Украину и особенно после его октябрьского визита в Киев и Корюковку Черниговской области. Главный редактор Радио NV Алексей Тарасов спросил Забужко, которая упоминала немецкого политика в своей новой книге Найдовша подорож, почему он, по ее мнению, теперь открыто говорит, что Украина должна победить, а Россия — потерпеть поражение, тогда как раньше предлагал многочисленные «компромиссы» с РФ.

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«Со Штайнмайером, я думаю, давайте без иллюзий. Конечно, он резко и смешно переобулся», — ответила Забужко. Она признала, что «многие даже на Западе поверили, как ему пошло на пользу то, что он поехал в Украину и там два часа посидел под обстрелами в бомбоубежище — мол, он сразу прозрел».

Однако, по мнению писательницы, «здесь речь не идет о прозрении». «Я думаю, что он просто реально испугался, видя, что Россия проигрывает, что близится Гаага для Путина. [Есть] целая вереница, скажем так, западных коллаборантов Кремля, которым очень не хочется сесть рядом с Путиным и его приспешниками-соучастниками на скамью подсудимых. А скамью подсудимых эти люди заслужили», — убеждена Забужко. Она добавила, что не намерена «размахивать какими-то бездоказательными вещами», потому что как писательница «мыслит образами» и людей видит «как своих персонажей».

«Поверьте мне, Штайнмайер — настолько циничная стерва, что целое отдельное эссе можно писать о нашем с ним столкновении в 2014 году на форуме европейских писателей, — напомнила Забужко. — Этот человек очень хорошо понимал, будучи путинферштеером, что он делает. „Мы говорим Штайнмайер — подразумеваем Путин“, перефразируя русского классика».

Она также выразила убеждение, что попытки затормозить процесс «пробуждения» Запада в отношении России «есть и будут». «Однако какое-то общее отрезвление и понимание того, насколько глубоко, неправильно видел Запад и Россию, и Украину, какой была мера невежества и как долго займет процесс прозрения — это, да, в прошлом году это появилось, и этот процесс неотвратим абсолютно», — уверена Оксана Забужко.