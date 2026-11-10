После аварии, в которой погибли 69 человек: в Испании машинисты объявили забастовку, сотни рейсов отменены

10 ноября, 17:04
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Пустые железнодорожные пути во время забастовки машинистов недалеко от Барселоны (Фото: Reuters)

Пустые железнодорожные пути во время забастовки машинистов недалеко от Барселоны (Фото: Reuters)

10 ноября в Испании машинисты поездов объявили забастовку, требуя усилить меры безопасности на железной дороге. Из-за протеста возникли масштабные перебои в движении поездов в Мадриде и Барселоне.

Об этом сообщает Reuters.

По данным государственного железнодорожного оператора Renfe, во вторник было отменено около 40% рейсов на дальние и средние расстояния. В Мадриде не курсировали 90% пригородных поездов, а в Барселоне — половина местных рейсов. В общей сложности ограничения затронули более 4 тысяч пассажиров.

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Забастовка состоялась после двух аварий со смертельным исходом на высокоскоростной железнодорожной линии Мадрид — Севилья, произошедших в течение года. В январе в результате катастрофы на юге страны погибли 46 человек, а авария, случившаяся в прошлом месяце, унесла еще 69 жизней.

Профсоюз машинистов Semaf заявил, что ранее начал переговоры с правительством о повышении безопасности на железной дороге, однако в апреле они прекратились. По словам представителей профсоюза, Испания нуждается в дополнительных инвестициях в железнодорожную инфраструктуру.

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После двух катастроф министр транспорта Оскар Пуэнте подал в отставку. Его обязанности временно передали вице-премьеру Карлосу Куэрпо.

В ответ на трагедии правительство объявило о новых мерах безопасности. В частности, железнодорожникам планируют предоставить больше полномочий, чтобы они могли самостоятельно останавливать поезда или не возобновлять движение при обнаружении угрозы. Также планируется усовершенствовать механизмы информирования о проблемах на железной дороге.

В Испании столкнулись два поезда: что известно

В Испании столкнулись два скоростных поезда компаний Renfe и Iryo, следовавшие из Мадрида в Севилью. Авария произошла 28 октября недалеко от городов Мора и Оргас в провинции Толедо. В результате катастрофы погибли 69 человек, еще около сотни получили травмы.

По предварительным данным, поезд Iryo остановился на путях из-за технических неполадок. Впоследствии в него врезался поезд AVE компании Renfe. От удара несколько вагонов сошли с рельсов, а часть упала с насыпи.

Министр транспорта Испании сообщил, что перед аварией из-за сбоя компьютерной системы движение нескольких поездов было остановлено. Однако впоследствии диспетчерский центр разрешил поезду Renfe продолжить движение, хотя состав Iryo оставался на путях. Эту версию проверяют следователи.

Теги:   Испания Страйк Железная дорога Пострадавшие

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