Вознаграждение за пленного террориста Гиркина возросло до 50 тысяч долларов

16 октября, 00:47
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Боевик Гиркин, вероятно, отправился на войну в Украину (Фото:rogue_corq/Twitter)

Боевик Гиркин, вероятно, отправился на войну в Украину (Фото:rogue_corq/Twitter)

Согласно заявлениям украинских чиновников, военных и блогеров, вознаграждение за взятие в плен бывшего главаря террористов «ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова) возросло до 50 тысяч долларов.

К желающим заплатить премию за пленного боевика присоединились теннисист Сергей Стаховский и председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Чувствую, что нам в багажнике его могут привезти буряты», — заявил активист Сергей Стерненко.

Видео дня

https://twitter.com/sternenko/status/1581375175987060736
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Ранее сообщалось, что бывший главарь террористов «ДНР» боевик Игорь Гиркин (Стрелков), вероятно, отправился воевать против Украины. В Telegram-канале появилось сообщение от имени его жены Мирославы Регинской.

https://www.youtube.com/watch?v=6CXhQu3wKLo
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Игорь Гиркин Плен Война в Украине Война России против Украины

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