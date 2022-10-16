Вознаграждение за пленного террориста Гиркина возросло до 50 тысяч долларов 16 октября, 00:47 Боевик Гиркин, вероятно, отправился на войну в Украину (Фото:rogue_corq/Twitter)

Согласно заявлениям украинских чиновников, военных и блогеров, вознаграждение за взятие в плен бывшего главаря террористов «ДНР» Игоря Гиркина (Стрелкова) возросло до 50 тысяч долларов.

К желающим заплатить премию за пленного боевика присоединились теннисист Сергей Стаховский и председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Чувствую, что нам в багажнике его могут привезти буряты», — заявил активист Сергей Стерненко.

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Ранее сообщалось, что бывший главарь террористов «ДНР» боевик Игорь Гиркин (Стрелков), вероятно, отправился воевать против Украины. В Telegram-канале появилось сообщение от имени его жены Мирославы Регинской.