За время безвиза около 300 украинцев нарушили трудовые законы Эстонии

Разрешение на краткосрочную работу за это время получили 14 тыс. 959 граждан Украины

С 11 июня 2017 года по 1 октября 2018 года Эстонию без визы посетили 15 тыс. 982 гражданина Украины, из них 286 нарушили условия трудоустройства в Эстонии.

Об этом сообщает ERR со ссылкой на Министерство внутренних дел Эстонии.

В указанный период разрешение на краткосрочную работу получили 14 тыс. 959 граждан Украины, а предписание покинуть Эстонию было сделано 286 украинцам.

В то же время, 3 тыс. 287 украинских граждан оформили в Эстонии срочный вид на жительство c правом на работу.

Также в период с 11 июня 2017 по 1 октября 2018 года в отношении находящихся в Эстонии на основании Закона об иностранцах граждан Украины было возбуждено 380 дел о проступке. В 80 случаях суть проступка заключалась в том, что иностранец находился в Эстонии без законных оснований, в 29 случаях - еще и работал, а в 271 случае речь шла о нарушении условий трудоустройства в Эстонии.

Смотрите также