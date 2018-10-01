За убийство словацкого журналиста Кучака заплатили 70 тысяч евро

Подозреваемая заплатила десятки тысяч евро за убийство словацкого журналиста-расследователя Яна Кучака, сообщили в прокуратуре Словакии.

По данным обвинителей, женщина по имени Алена Ж. предложила за убийство Кучака 50 тысяч евро и простила долг в размере 20 тысяч евро, передает France24.

Согласно сообщению, 44-летняя Алена Ж. считается заказчиком убийства, Томаш С. - непосредственным киллером, Мирослав М. - водителем, а Золтан А.- посредником. Все четверо были задержаны, им предъявлены обвинения.

"Заказным было убийство Яна Кучака, а его невеста Мартина Кушнирова была невинной жертвой, которая оказалась не в то время и не в том месте", - добавил прокурор.

По данным местных СМИ, Алена Ж. работала переводчиком у словацкого предпринимателя Мариана Кочнера, чей бизнес и связи с итальянской мафией были предметом расследования Кучака. Кочнер якобы является крестным отцом дочери подозреваемой.

В прокуратуре отказались комментировать информацию о возможной причастности Кочнера к убийству журналиста.

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Напомним, что в Словакии суд арестовал подозреваемых в убийстве журналиста-расследователя Яна Кучака и его девушки.

25 февраля 2018 года были найдены мертвыми 27-летний журналист Ян Кучак и его девушка в их доме в городе Велка-Мака. Кучак работал над темой о мошенничестве с деньгами ЕС и возможной причастности к этому итальянской мафии из клана Ндрангета.

Преступление спровоцировало в Словакии массовые протесты, во время которых митингующие требовали отставки главы МВД.

В связи с убийством Кучака премьер-министр Словакии Роберт Фицо подал в отставку. Новым премьером Словакии назначен Петер Пеллегрини. Под его руководством также было сформировано новое правительство.