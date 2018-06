За сутки в Средиземном море спасли более тысячи беженцев

У побережья Италии в Средиземном море 10 июня были спасены из воды более тысячи беженцев, сообщает DW.

Во время проведения шести различных спасательных операций в Средиземном море неправительственные организации SOS Méditerranée и Врачи без границ, а также итальянская береговая охрана спасли 629 беженцев.

Об этом сообщает пресс-служба благотворительной медицинской организации Врачи без границ в Twitter.

Как сообщается, судно Aquarius сначала спасло 400 беженцев, впоследствии еще 229. Среди них 123 несовершеннолетних без сопровождения, 11 детей и семь беременных женщин.

Отмечается, что их доставили в Италию на кораблях немецких благотворительных организаций Sea-Eye и Sea-Watch.

BREAKING: After an extremely busy night on the Central #Mediterranean , the #Aquarius now has 629 people on board - including 123 unaccompanied minors, 11 children & 7 pregnant women - from six different operations. The #Aquarius is now heading North to a port of safety. pic.twitter.com/2pzZiGkx1E

The rescue of 2 rubber boats turned critical when one boat broke apart in the darkness, leaving over 40 people in the water. After rescuing 229 people from these boats, the #Aquarius then took 400 more people, rescued earlier by Italian navy, Italian coastguard & merchant vessels pic.twitter.com/b289C3aOly