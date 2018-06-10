11 июня 2018, понедельник

За сутки в Средиземном море спасли более тысячи беженцев

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Всего в течение суток было спасено 1101 человека
Фото: MSF Sea via Twitter

Всего в течение суток было спасено 1101 человека

У побережья Италии в Средиземном море 10 июня были спасены из воды более тысячи беженцев, сообщает DW.

Во время проведения шести различных спасательных операций в Средиземном море неправительственные организации SOS Méditerranée и Врачи без границ, а также итальянская береговая охрана спасли 629 беженцев.

Об этом сообщает пресс-служба благотворительной медицинской организации Врачи без границ в Twitter.

Как сообщается, судно Aquarius сначала спасло 400 беженцев, впоследствии еще 229. Среди них 123 несовершеннолетних без сопровождения, 11 детей и семь беременных женщин.

Отмечается, что их доставили в Италию на кораблях немецких благотворительных организаций Sea-Eye и Sea-Watch.

Марокканская береговая охрана также сообщила о спасении 472 беженцев, которые также передвигались на лодках от северного побережья Африки в Европу. Среди спасенных - 28 женщин, 27 несовершеннолетних и трое маленьких детей.

Марокканская сторона не уточнила происхождения спасенных.

По данным агентства по охране внешних границ ЕС Frontex из Ливии в Италию, несмотря на значительное сокращение потоков беженцев, в 2017 году прибыли около 120 тысяч мигрантов.

Напомним, 2 февраля в Средиземном море в результате аварии лодки погибли по меньшей мере 90 мигрантов.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове