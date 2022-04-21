В Латвии могут лишить гражданства за поддержку вторжения РФ в Украину 21 апреля, 13:05 Цей матеріал також доступний українською У жителей Латвии, которые поддерживают войну РФ против Украины, смогут отобрать гражданство (Фото:pmlp.gov.lv)

Сейм Латвии поддержал предложенные Министерством юстиции поправки к Закону о гражданстве, обеспечивающие правовую основу для лишения гражданства страны лиц, поддерживающих военные преступления.



Война России против Украины — главные события 21 апреля

Об этом сообщает Delfi.

За поправки проголосовали 62 депутата, 14 человек воздержались и один парламентарий выступил против.

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Новая редакция закона предусматривает, что гражданство Латвии может быть лишен человек, предоставивший значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку лицам, государствам или другим образованиям, которые совершили такие действия, как преступления против мира, геноцид, преступления против человечности, военные преступления, которые угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости демократий или конституционному строю. Также гражданства могут быть лишены те лица, которые участвовали в таких деяниях.

Гражданства смогут лишить лишь в случае, если человек не станет лицом без гражданства. То есть, гражданство могут отнять у лиц с двойным гражданством.

Предусмотрено, что информация о факте совершения заинтересованным лицом любого из указанных действий будет предоставлена учреждениями госбезопасности.



Оспаривание и обжалование решения о лишении гражданства не приостанавливает его действия.

Внесение поправок в Закон О гражданстве обосновано тем, что 24 февраля Россия начала военные действия на территории Украины.



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