Танки, Уралы, БМП: Режим Лукашенко за октябрь передал войскам РФ 211 единиц расконсервированной техники — Белорусский Гаюн 17 ноября, 21:57 Режим Лукашенко за октябрь передал войскам РФ 211 единиц техники (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

Режимом Лукашенко за октябрь этого года было отправлено в РФ 8 эшелонов расконсервированной техники. В частности, 98 танков Т-72А, 40 БМП-2, 20 БМП-2 без башен и 53 грузовика Урал.

Об этом в Telegram сообщила мониторинговая группа Белорусский Гаюн и Сообщество железнодорожников Беларуси.

Технику для передачи РФ брали из двух баз резерва - 969-й базы резерва танков в поселке Уречье (Любанский район, Минская область) и 288-й базы резерва автомобильной техники в городе Старые Дороги (Минская область).

Видео дня

Технику отправляли на четыре железнодорожных станции в Ростовской и Белгородской областях: Успенскую, Каменскую, Бирючую и Миллерово.

Общее количество переданной техники за месяц - 211 единиц.

Ранее сообщалось, что Беларусь намерена наладить на территории страны производство компонентов снарядов калибров 152-мм и 122-мм и перейти в дальнейшем на замкнутый цикл выпуска боеприпасов. В связи с этим 20-23 ноября белорусская делегация запланировала визит в Иран.

Также правительство изучает возможность организации технологического процесса сбора реактивных снарядов калибров 122-мм, 220-мм и 300-мм с импортных составляющих.