Почти 300 погибших. В ООН назвали эскалацию в Сирии одной из самых кровавых за всю историю конфликта

В Сирии в результате боевых действий с 4 по 9 февраля погибли 277 мирных жителей, еще 812 человек получили ранения, сообщили в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

"230 из них - в результате авианалетов со стороны правительственных войск и их союзников в Восточной Гуте и Идлибе, которые контролирует оппозиция", - говорится в заявлении ООН.

Один из самых смертоносных авианалетов был совершен 6 февраля - в результате авиаударов по жилым кварталам Восточной Гуты в пригороде Дамаска погиб по меньшей мере 31 человек, в том числе 12 женщин и четверо детей, а также получили ранения более 100 человек, в том числе 37 детей.

В ООН также получили свидетельства предполагаемого распыления 4 февраля химических агентов вслед за авианалетом на жилые кварталы в городе Сарагаб.

"Уходящая неделя стала одной из самых кровавых за всю историю этого конфликта. Авианалеты, следующие один за другим, привели к жертвам среди мирных жителей в Восточной Гуте и Идлибе", - говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна.

Напомним, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости приостановить боевые действия в Сирии.