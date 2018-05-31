За Назарбаевым закрепили право пожизненно возглавлять Совбез Казахстана

Пожизненное право возглавлять Совбез Назарбаеву предоставили "в силу его исторической миссии"

Благодаря закону О Совете безопасности Республики Казахстан, принятому верхней палатой парламента Казахстана, за первым и до сих пор действующим президентом Нурсултаном Назарбаевым закрепили право пожизненно руководить Совбезом страны.

Это следует из заключения комитета сената по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, передает Интерфакс-Украина.

"Устанавливается, что первому президенту Республики Казахстан - Елбасы (лидер нации) в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет Безопасности в качестве председателя", - говорится в нем.

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Кроме того, согласно документу, Совбез Казахстана, который до этого был консультативно-совещательным, наделяется статусом координирующего конституционного органа.

В законе отмечается, что он будет координировать проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности Казахстана для сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов страны на международной арене.

Ранее сообщалось, что Назарбаев анонсировал конституционную реформу в Казахстане.