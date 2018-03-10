За годы сотрудничества Скрипаль передал МИ6 весь "телефонный справочник ГРУ" - СМИ

Сергей Скрипаль с позывным Forthwith был ценным и высокооплачиваемым сотрудником британской разведки. За 10 лет работы на МИ6 он передал много ценной информации, среди которой был весь телефонный справочник агентов ГРУ. Об этом сообщает The Times.

Сейчас идет расследование отравления нервно-паралитическим веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери, Великобритания. Сейчас они находятся в реанимации в критическом состоянии.

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Сергей Скрипаль – бывший полковник Главного разведывательного управления РФ. В 2006 году был осужден на 13 лет лишения свободы за шпионаж в пользу Великобритании. Он признался, что был завербован британскими спецслужбами в 1995 году. По информации российского следствия, Скрипалю заплатили более $100 тыс. За информацию о сотрудниках и агентах ГРУ, действовавших в странах Европы.

В 2010 году был помилован в рамках операции по обмену граждан России, осужденных в России за шпионаж в пользу США и Великобритании, на агентов российских спецслужб, задержанных в США в июне 2010 года.

После обмена шпионами Скрипач получил политическое убежище в Великобритании. По данным СМИ, он продолжал передавать ценную информацию иностранным спецслужбам после переезда в Великобританию.