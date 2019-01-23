За год почти 100 украинцев получили защиту в Польше 23 января, 17:40 658 Цей матеріал також доступний українською aganyga / pixabay 95 украинцев получили международную защиту в Польше aganyga / pixabay

В 2018 году международную защиту в Польше получили 95 украинцев, сообщает Польское радио со ссылкой на представителя Управления по делам иностранцев Якуба Дудзяка.

За прошлый год более 4 тыс. иностранных граждан, из них 466 украинцев, подали в Польшу ходатайство о предоставлении международной защиты.

Дудзяк отмечает, что это меньше примерно на тысячу заявлений, чем в 2017 году. Почти половина лиц, которые ходатайствовали о получении статуса беженца, женщины или несовершеннолетние.

Из 4 тыс. иностранцев только 406 человек выполнили все необходимые условия и получили положительный ответ. Отрицательные решения получили 2,1 тыс. человек. 1,9 тыс. заявлений были остановлены.



Больше всего ходатайств о получении международной защиты в Польше составили граждане России (2.7 тыс. человек), на втором месте - украинцы (466 человек) и граждане Таджикистана (144 человека). Самый высокий показатель положительных ответов принадлежит украинцам - 95 человек, россияне - 79 человек, граждане Ирака - 27 человек.



Напомним, что условием для предоставления международной защиты иностранцам является угроза преследования в их странах, или риск для жизни и здоровья.

