Нарушил базовый принцип. За что на самом деле RT уволила пропагандиста Красовского — Олещук 25 октября, 13:26 По словам Петра Олещука, Антон Красовский нарушил базовый принцип Российской империи — запрет прямо говорить, что ты преступник (Фото:Кадр видео 24 канал via YouTube)

Российского пропагандиста Антон Красовский уволили с RT за нарушение базового принципа московского империализма: можно совершать какие-либо преступления, но никогда нельзя это признавать публично, четко и недвусмысленно. Об этом в своей колонке пишет политолог Петр Олещук.



«Все знают, что ты - преступник. Ты знаешь, что ты - преступник. Но признавать публично этого нельзя, чтобы оставить простор для маневра. Ты можешь даже гордиться преступлениями, но все равно никогда не можешь публично и недвусмысленно взять за них ответственность на себя. Это всегда будут какие-то двусмысленности», — объяснил политолог.

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По словам Олещука, именно поэтому пропагандисты могут говорить «Сталин все делал правильно, так им всем и надо» и «никаких репрессий не было, Голодомора не было — это все выдумки враждебных разведок».

«Можно признавать намеками, можно героизировать преступления и преступников, но никогда нельзя четко сказать, что ты преступник. На этом империя держалась очень долго. Если ты очень богат, то ты всегда найдешь себе «друзей», но им будет как-то немного неудобно «дружить» с преступником, который признает свои преступления четко и недвусмысленно. А если он не признает, то всегда можно сказать, что "это все - клевета и манипуляции"», - считает он.

Этим же принципом роспропаганды Олещук объясняет ее абсурдное утверждение о том, что «враг постоянно обстреливает сам себя».

По мнению политолога, Красовский «никуда не денется».

«Он просто выполнял свою работу как честный информационный холоп. Холопы всегда нужны, поэтому его, вероятно, переведут на другую холопскую ставку. А из этого устранения они тоже выжмут максимум. Теперь будут рассказывать, что все бесчеловечные заявления российских пропагандистов — это "перегибы", которые уже "были наказаны"», — считает Олещук.