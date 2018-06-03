03 июня 2018, воскресенье

За что Ким Чен Ына критикуют дома. Двое северокорейцев рассказали западным журналистам, чем они недовольны в КНДР

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Северокорейцы считают, что Ким Чен Ын отнимает их деньги

Северокорейцы считают, что Ким Чен Ын отнимает их деньги

Двое жителей Северной Кореи решились рассказать BBC, что именно им не нравится в их стране, несмотря на угрозу смерти или заключения.

В Северной Корее, где местный лидер Ким Чен Ын имеет почти богоподобный статус, сомневаться в нем вслух для многих немыслимо. Граждан учат, что он всезнающ, и они должны сообщать о недовольных северокорейским режимом, в том числе о членах их собственных семей. В течение многих месяцев программа BBC использовала скрытую сеть связи, чтобы задавать вопросы обычным северокорейцам. BBC скрыла личности тех, кто отвечал на вопросы.

Ким Чен Ын - маленький вампир

Общаясь с журналистами Сун Ху (не настоящее имя - ред.), которая занимается торговлей на рынке, знает, что она подвергает свою жизнь риску.

"В основном, люди критикуют Ким Чен Ына за то, что он бизнесмен", - рассказывает она, отражая более широкое недовольство.

Читайте также:

"Люди говорят, что он действует так же, как мы, но забирает наши деньги. [Говорят], маленький человек с помощью своей головы высасывает деньги, как маленький вампир".

Если бы режим узнал о настоящей личности Сун Ху, ей грозило бы заключение в трудовом лагере или даже казнь. И наказание могло бы грозить не только ей - в тюрьму могли отправить три поколения ее семьи.

Нелегальные рынки как возможность выжить

Сун Ху живет со своим мужем и тремя дочерьми. Они едят три раза в день, если бизнес идет хорошо. Когда это не так, рис смешивают с кукурузой.

На рынках, где она работает, уличная еда, одежда и контрабандная электроника - это лишь часть того, что продается.

Согласно данным южнокорейского сайта Daily NK, более пяти миллионов человек "прямо или косвенно" зависят от таких рынков.

Эта медийная организация сотрудничала с BBC во время подготовки материала, предоставив возможность использовать свою сеть в Северной Корее.

Рыночная торговля в Северной Корее прямо противоречит жесткой коммунистической линии режима, но она также позволяет населению прокормить себя на фоне нефункционирующей продовольственной системы и экономических санкций против страны.

Режим не может себе позволить такую ситуацию как "трудный поход" - название голода в Северной Корее в середине 1990-х годов, из-за которого погибло более миллиона человек.

Сун Ху говорит, что количество местных жителей, которые оценивают Ким Чен Ына положительно, растет, потому что он оставил рынки в покое и "не принимает очень жестких мер, независимо от того, что мы делаем".

Что говорят о США

Рынки, на которых иногда сотни киосков, также могут быть питательной средой для сплетен и слухов.

"Я слышала на рынке, что приедет президент США", - говорит Сун Ху.

"Люди мало знают о встрече, - говорит она, - но никто не любит Америку. Мы говорим, что причина, по которой мы живем в бедности, состоит в том, что Америка расколола нас и перекрыла нам доступ [в Южную Корею]".

Информация, которая попадает в страну, строго контролируется северокорейским режимом, чья пропаганда крайне критична по отношению к США и Южной Корее.

Журналисты иностранных СМИ наблюдают за взрывом входного туннеля в первый день демонтажа ядерного полигона Пунгери в Северной Корее, 24 мая 2018 года / Фото: EPA

"Но в последнее время все немного меняется", - говорит Сунь Ху.

"Говорят, мы должны ладить с Югом. В последнее время они говорят, что мы должны жить в мире с Америкой, чтобы у каждого была лучшая жизнь", - объяснила она.

Это значительное развитие. Хотя это не было беспрецедентным, это внутреннее смягчение по отношению к Западу в сочетании с предполагаемым разрушением туннелей на ядерном полигоне, которое было воспринято как жест доброй воли режима, указывает на то, что Ким Чен Ын сейчас гораздо более открыт для примирения с США.

Лагеря для инакомыслящих

Чол Хо, который работает в вооруженных силах Северной Кореи, говорит, что его надежды в этой жизни просты: "жить хорошо без зависти - до самой смерти - без болезней".

Он надеется, что так же смогут жить его родители и его дети.

Чол Хо тоже не настоящее имя, он тайно общался с BBC и утверждает, что в стране есть инакомыслие со стороны людей, которые "жалуются на свою повседневную жизнь".

"Иногда люди попадают в Отдел госбезопасности, Бовибу, за то, что говорят о неправильных вещах", - объясняет он, - "Люди внезапно исчезают, но в последнее время этого не происходило".

Тех, о ком говорит Чол Хо, часто отправляют в тюремные лагеря, о которых сообщали, что заключенных там подвергают пыткам, заставляют выкапывать собственные могилы, а изнасилование используют в качестве наказания.

По данным Amnesty International, в одном таком лагере могут содержать 20 тысяч заключенных.

По словам Сун Ху, "террор" в таких лагерях "удерживает общество в нынешнем состоянии".

Чол Хо считает, что некоторых людей Бовибу отправляет туда, потому что чиновники "фабрикуют истории о своей собственной результативности".

"Они заставляют людей говорить, что они собирались отправиться в Китай, а затем сообщают о них", - говорит он.

Контрабанда информации

Просмотр фильмов и телепередач, привезенных контрабандой из-за границы, может привести к 10 годам тюремного заключения в трудовых лагерях.

Режим активно борется с потреблением продуктов иностранных СМИ, так как оно подрывает его антизападную пропаганду, но многие такие продукты успешно попадают внутрь страны через Китай на USB-накопителях или пиратских DVD.

"Корейские вещи являются самыми популярными, конечно", - говорит Сунь Ху, которая признается, что иногда смотрит ночью корейские драмы и иностранные фильмы.

Ким Чен Ын с женой на первом в истории КНДР концерте южнокорейской поп-группы / Фото: EPA

"Но это сильно подавляется. Я слышала, что сумма взятки, если вас поймали, огромна, но люди, тем не менее, хотят смотреть их. Это легко понять, людям любопытно, как живут в Южной Корее", - рассказывает она.

Пока все большему числу северокорейцев удается получить представление о жизни за пределами их страны, многие до сих пор не знают, как воспринимают их самих.

Чол Хо признает, что он ничего не знает о том, как на таких граждан как он смотрят во внешнем мире. Он встречался только с северокорейцами.

Но он настаивает, что, когда жизнь "трудна..., наши люди хороши".

У нас есть высказывание, что соседи лучше двоюродных братьев. Если что-то случается с нашими соседями, мы приходим друг к другу", - говорит он.

Побеги в Южную Корею

Из некоторых частей страны люди пробираются в Южную Корею через Китай, рискуя своими жизнями.

В последние годы число людей, которые убегают из страны, упало, в значительной степени из-за усиления охраны границ и широко критикуемого соглашения с китайцами о репатриации найденных в стране северокорейцев.

Там, где живет Сун Ху, до границ далеко и побеги "не происходят здесь часто", говорит она.

Но когда кто-то это делает, те, кто остается, не говорят, что они сбежали в Южную Корею.

'Когда сосед исчезает, мы просто говорим: "Он поехал в Нижний город"", - говорит она.

Перевод НВ

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове