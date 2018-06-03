За что Ким Чен Ына критикуют дома. Двое северокорейцев рассказали западным журналистам, чем они недовольны в КНДР

Двое жителей Северной Кореи решились рассказать BBC, что именно им не нравится в их стране, несмотря на угрозу смерти или заключения.
В Северной Корее, где местный лидер Ким Чен Ын имеет почти богоподобный статус, сомневаться в нем вслух для многих немыслимо. Граждан учат, что он всезнающ, и они должны сообщать о недовольных северокорейским режимом, в том числе о членах их собственных семей. В течение многих месяцев программа BBC использовала скрытую сеть связи, чтобы задавать вопросы обычным северокорейцам. BBC скрыла личности тех, кто отвечал на вопросы.
Ким Чен Ын - маленький вампир
Общаясь с журналистами Сун Ху (не настоящее имя - ред.), которая занимается торговлей на рынке, знает, что она подвергает свою жизнь риску.
"В основном, люди критикуют Ким Чен Ына за то, что он бизнесмен", - рассказывает она, отражая более широкое недовольство.
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"Люди говорят, что он действует так же, как мы, но забирает наши деньги. [Говорят], маленький человек с помощью своей головы высасывает деньги, как маленький вампир".
Если бы режим узнал о настоящей личности Сун Ху, ей грозило бы заключение в трудовом лагере или даже казнь. И наказание могло бы грозить не только ей - в тюрьму могли отправить три поколения ее семьи.
Нелегальные рынки как возможность выжить
Сун Ху живет со своим мужем и тремя дочерьми. Они едят три раза в день, если бизнес идет хорошо. Когда это не так, рис смешивают с кукурузой.
На рынках, где она работает, уличная еда, одежда и контрабандная электроника - это лишь часть того, что продается.
Согласно данным южнокорейского сайта Daily NK, более пяти миллионов человек "прямо или косвенно" зависят от таких рынков.
Эта медийная организация сотрудничала с BBC во время подготовки материала, предоставив возможность использовать свою сеть в Северной Корее.
Рыночная торговля в Северной Корее прямо противоречит жесткой коммунистической линии режима, но она также позволяет населению прокормить себя на фоне нефункционирующей продовольственной системы и экономических санкций против страны.
Режим не может себе позволить такую ситуацию как "трудный поход" - название голода в Северной Корее в середине 1990-х годов, из-за которого погибло более миллиона человек.
Сун Ху говорит, что количество местных жителей, которые оценивают Ким Чен Ына положительно, растет, потому что он оставил рынки в покое и "не принимает очень жестких мер, независимо от того, что мы делаем".
Что говорят о США
Рынки, на которых иногда сотни киосков, также могут быть питательной средой для сплетен и слухов.
"Я слышала на рынке, что приедет президент США", - говорит Сун Ху.
"Люди мало знают о встрече, - говорит она, - но никто не любит Америку. Мы говорим, что причина, по которой мы живем в бедности, состоит в том, что Америка расколола нас и перекрыла нам доступ [в Южную Корею]".
Информация, которая попадает в страну, строго контролируется северокорейским режимом, чья пропаганда крайне критична по отношению к США и Южной Корее.
Журналисты иностранных СМИ наблюдают за взрывом входного туннеля в первый день демонтажа ядерного полигона Пунгери в Северной Корее, 24 мая 2018 года / Фото: EPA
"Но в последнее время все немного меняется", - говорит Сунь Ху.
"Говорят, мы должны ладить с Югом. В последнее время они говорят, что мы должны жить в мире с Америкой, чтобы у каждого была лучшая жизнь", - объяснила она.
Это значительное развитие. Хотя это не было беспрецедентным, это внутреннее смягчение по отношению к Западу в сочетании с предполагаемым разрушением туннелей на ядерном полигоне, которое было воспринято как жест доброй воли режима, указывает на то, что Ким Чен Ын сейчас гораздо более открыт для примирения с США.
Лагеря для инакомыслящих
Чол Хо, который работает в вооруженных силах Северной Кореи, говорит, что его надежды в этой жизни просты: "жить хорошо без зависти - до самой смерти - без болезней".
Он надеется, что так же смогут жить его родители и его дети.
Чол Хо тоже не настоящее имя, он тайно общался с BBC и утверждает, что в стране есть инакомыслие со стороны людей, которые "жалуются на свою повседневную жизнь".
"Иногда люди попадают в Отдел госбезопасности, Бовибу, за то, что говорят о неправильных вещах", - объясняет он, - "Люди внезапно исчезают, но в последнее время этого не происходило".
Тех, о ком говорит Чол Хо, часто отправляют в тюремные лагеря, о которых сообщали, что заключенных там подвергают пыткам, заставляют выкапывать собственные могилы, а изнасилование используют в качестве наказания.
По данным Amnesty International, в одном таком лагере могут содержать 20 тысяч заключенных.
По словам Сун Ху, "террор" в таких лагерях "удерживает общество в нынешнем состоянии".
Чол Хо считает, что некоторых людей Бовибу отправляет туда, потому что чиновники "фабрикуют истории о своей собственной результативности".
"Они заставляют людей говорить, что они собирались отправиться в Китай, а затем сообщают о них", - говорит он.
Контрабанда информации
Просмотр фильмов и телепередач, привезенных контрабандой из-за границы, может привести к 10 годам тюремного заключения в трудовых лагерях.
Режим активно борется с потреблением продуктов иностранных СМИ, так как оно подрывает его антизападную пропаганду, но многие такие продукты успешно попадают внутрь страны через Китай на USB-накопителях или пиратских DVD.
"Корейские вещи являются самыми популярными, конечно", - говорит Сунь Ху, которая признается, что иногда смотрит ночью корейские драмы и иностранные фильмы.
Ким Чен Ын с женой на первом в истории КНДР концерте южнокорейской поп-группы / Фото: EPA
"Но это сильно подавляется. Я слышала, что сумма взятки, если вас поймали, огромна, но люди, тем не менее, хотят смотреть их. Это легко понять, людям любопытно, как живут в Южной Корее", - рассказывает она.
Пока все большему числу северокорейцев удается получить представление о жизни за пределами их страны, многие до сих пор не знают, как воспринимают их самих.
Чол Хо признает, что он ничего не знает о том, как на таких граждан как он смотрят во внешнем мире. Он встречался только с северокорейцами.
Но он настаивает, что, когда жизнь "трудна..., наши люди хороши".
У нас есть высказывание, что соседи лучше двоюродных братьев. Если что-то случается с нашими соседями, мы приходим друг к другу", - говорит он.
Побеги в Южную Корею
Из некоторых частей страны люди пробираются в Южную Корею через Китай, рискуя своими жизнями.
В последние годы число людей, которые убегают из страны, упало, в значительной степени из-за усиления охраны границ и широко критикуемого соглашения с китайцами о репатриации найденных в стране северокорейцев.
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Там, где живет Сун Ху, до границ далеко и побеги "не происходят здесь часто", говорит она.
Но когда кто-то это делает, те, кто остается, не говорят, что они сбежали в Южную Корею.
'Когда сосед исчезает, мы просто говорим: "Он поехал в Нижний город"", - говорит она.
Перевод НВ
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