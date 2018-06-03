За что Ким Чен Ына критикуют дома. Двое северокорейцев рассказали западным журналистам, чем они недовольны в КНДР

Двое жителей Северной Кореи решились рассказать BBC, что именно им не нравится в их стране, несмотря на угрозу смерти или заключения.

В Северной Корее, где местный лидер Ким Чен Ын имеет почти богоподобный статус, сомневаться в нем вслух для многих немыслимо. Граждан учат, что он всезнающ, и они должны сообщать о недовольных северокорейским режимом, в том числе о членах их собственных семей. В течение многих месяцев программа BBC использовала скрытую сеть связи, чтобы задавать вопросы обычным северокорейцам. BBC скрыла личности тех, кто отвечал на вопросы.

Ким Чен Ын - маленький вампир

Общаясь с журналистами Сун Ху (не настоящее имя - ред.), которая занимается торговлей на рынке, знает, что она подвергает свою жизнь риску.

"В основном, люди критикуют Ким Чен Ына за то, что он бизнесмен", - рассказывает она, отражая более широкое недовольство.

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"Люди говорят, что он действует так же, как мы, но забирает наши деньги. [Говорят], маленький человек с помощью своей головы высасывает деньги, как маленький вампир".

Если бы режим узнал о настоящей личности Сун Ху, ей грозило бы заключение в трудовом лагере или даже казнь. И наказание могло бы грозить не только ей - в тюрьму могли отправить три поколения ее семьи.

Нелегальные рынки как возможность выжить

Сун Ху живет со своим мужем и тремя дочерьми. Они едят три раза в день, если бизнес идет хорошо. Когда это не так, рис смешивают с кукурузой.

На рынках, где она работает, уличная еда, одежда и контрабандная электроника - это лишь часть того, что продается.

Согласно данным южнокорейского сайта Daily NK, более пяти миллионов человек "прямо или косвенно" зависят от таких рынков.

Эта медийная организация сотрудничала с BBC во время подготовки материала, предоставив возможность использовать свою сеть в Северной Корее.

Рыночная торговля в Северной Корее прямо противоречит жесткой коммунистической линии режима, но она также позволяет населению прокормить себя на фоне нефункционирующей продовольственной системы и экономических санкций против страны.

Режим не может себе позволить такую ситуацию как "трудный поход" - название голода в Северной Корее в середине 1990-х годов, из-за которого погибло более миллиона человек.

Сун Ху говорит, что количество местных жителей, которые оценивают Ким Чен Ына положительно, растет, потому что он оставил рынки в покое и "не принимает очень жестких мер, независимо от того, что мы делаем".

Что говорят о США

Рынки, на которых иногда сотни киосков, также могут быть питательной средой для сплетен и слухов.

"Я слышала на рынке, что приедет президент США", - говорит Сун Ху.

"Люди мало знают о встрече, - говорит она, - но никто не любит Америку. Мы говорим, что причина, по которой мы живем в бедности, состоит в том, что Америка расколола нас и перекрыла нам доступ [в Южную Корею]".

Информация, которая попадает в страну, строго контролируется северокорейским режимом, чья пропаганда крайне критична по отношению к США и Южной Корее.

Журналисты иностранных СМИ наблюдают за взрывом входного туннеля в первый день демонтажа ядерного полигона Пунгери в Северной Корее, 24 мая 2018 года / Фото: EPA

"Но в последнее время все немного меняется", - говорит Сунь Ху.

"Говорят, мы должны ладить с Югом. В последнее время они говорят, что мы должны жить в мире с Америкой, чтобы у каждого была лучшая жизнь", - объяснила она.

Это значительное развитие. Хотя это не было беспрецедентным, это внутреннее смягчение по отношению к Западу в сочетании с предполагаемым разрушением туннелей на ядерном полигоне, которое было воспринято как жест доброй воли режима, указывает на то, что Ким Чен Ын сейчас гораздо более открыт для примирения с США.

Лагеря для инакомыслящих

Чол Хо, который работает в вооруженных силах Северной Кореи, говорит, что его надежды в этой жизни просты: "жить хорошо без зависти - до самой смерти - без болезней".

Он надеется, что так же смогут жить его родители и его дети.

Чол Хо тоже не настоящее имя, он тайно общался с BBC и утверждает, что в стране есть инакомыслие со стороны людей, которые "жалуются на свою повседневную жизнь".

"Иногда люди попадают в Отдел госбезопасности, Бовибу, за то, что говорят о неправильных вещах", - объясняет он, - "Люди внезапно исчезают, но в последнее время этого не происходило".

Тех, о ком говорит Чол Хо, часто отправляют в тюремные лагеря, о которых сообщали, что заключенных там подвергают пыткам, заставляют выкапывать собственные могилы, а изнасилование используют в качестве наказания.

По данным Amnesty International, в одном таком лагере могут содержать 20 тысяч заключенных.

По словам Сун Ху, "террор" в таких лагерях "удерживает общество в нынешнем состоянии".

Чол Хо считает, что некоторых людей Бовибу отправляет туда, потому что чиновники "фабрикуют истории о своей собственной результативности".

"Они заставляют людей говорить, что они собирались отправиться в Китай, а затем сообщают о них", - говорит он.

Контрабанда информации

Просмотр фильмов и телепередач, привезенных контрабандой из-за границы, может привести к 10 годам тюремного заключения в трудовых лагерях.

Режим активно борется с потреблением продуктов иностранных СМИ, так как оно подрывает его антизападную пропаганду, но многие такие продукты успешно попадают внутрь страны через Китай на USB-накопителях или пиратских DVD.

"Корейские вещи являются самыми популярными, конечно", - говорит Сунь Ху, которая признается, что иногда смотрит ночью корейские драмы и иностранные фильмы.

Ким Чен Ын с женой на первом в истории КНДР концерте южнокорейской поп-группы / Фото: EPA

"Но это сильно подавляется. Я слышала, что сумма взятки, если вас поймали, огромна, но люди, тем не менее, хотят смотреть их. Это легко понять, людям любопытно, как живут в Южной Корее", - рассказывает она.

Пока все большему числу северокорейцев удается получить представление о жизни за пределами их страны, многие до сих пор не знают, как воспринимают их самих.

Чол Хо признает, что он ничего не знает о том, как на таких граждан как он смотрят во внешнем мире. Он встречался только с северокорейцами.

Но он настаивает, что, когда жизнь "трудна..., наши люди хороши".

У нас есть высказывание, что соседи лучше двоюродных братьев. Если что-то случается с нашими соседями, мы приходим друг к другу", - говорит он.

Побеги в Южную Корею

Из некоторых частей страны люди пробираются в Южную Корею через Китай, рискуя своими жизнями.

В последние годы число людей, которые убегают из страны, упало, в значительной степени из-за усиления охраны границ и широко критикуемого соглашения с китайцами о репатриации найденных в стране северокорейцев.

Там, где живет Сун Ху, до границ далеко и побеги "не происходят здесь часто", говорит она.

Но когда кто-то это делает, те, кто остается, не говорят, что они сбежали в Южную Корею.

'Когда сосед исчезает, мы просто говорим: "Он поехал в Нижний город"", - говорит она.

Перевод НВ