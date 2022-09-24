«300 тысяч — только первая волна». Сколько военных хочет мобилизовать Путин до ноября и возможно ли повторное наступление с севера — интервью 24 сентября, 17:00 Эксклюзив НВ Россияне во время мобилизации у военного комиссариата в Москве (Фото:Moscow News Agency/Handout via REUTERS)

Кремлевский диктатор Владимир Путин объявил «частичную мобилизацию» в РФ 21 сентября. Сразу в пропагандистских заявлениях речь шла о 300 тысячах резервистов. Но СМИ узнали, что диктатор хочет отправить 1 миллион россиян на войну против Украины.

Что известно о ходе мобилизации на третий день после ее объявления, в интервью Радио НВ рассказал аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов.

— Мобилизация в России продолжается уже третий день. Что можно сказать о том, кем пополнится оккупационное войско в Украине?

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— Уже можно сказать, что тото сценарий, которого мы опасались, что она будет проведена планомерным образом, с поэтапным обучением, с [освоением] техники, со слаживанием боевых частей и подразделений, скорее всего, не реализуется.

Согласно той информации, которую мы получаем, этих мобилизованных ожидает максимум две недели какой-то, как они называют, доподготовки. Но многие из тех, кто пойдут на эту так называемую доподготовку, вообще не служили в войсках, не говоря о [наличии у них] боевого опыта. Так что понятно, что качественно их подготовить невозможно.

К тому же, если верить некоторым источникам, которые говорят, что запланировано мобилизовать один миллион человек или миллион двести, то это говорит о том, что ни одна логистика с этим не справится. Мы уже видим примеры того, что даже места обучения неподготовлены — люди спят на полу. Скорее всего, их некому будет учить.

К примеру, недавно стало известно, что в Украине погиб инструктор по стрельбе, работавший в Новосибирском высшем военном командном училище. Скорее всего, большинство тех инструкторов, которые должны обучать этих мобилизованных, уже давно или уволились из армии, или уехали в Украину и воюют или пополнили списки потерь.

— Что означает такое несуразное решение самой инфраструктуры мобилизации. Например, согнали они эти 300 тысяч мобилизованных, как-то бедно их доставили на временно оккупированные территории. Там они могут посмотреть, что делают другие и будут то же делать. Какое значение это имеет?

— Если посчитать российскую группировку накануне полномасштабного вторжения, то она, скорее всего, не достигала 200 тысяч, если мы говорим о боевых и фронтовых частях. Если даже они отправят 300 тысяч, то это будет увеличением этой группировки более чем вдвое. А если эти инсайды о миллионе верны, то понятно, что это разрушит любую существовавшую там логистику.

У россиян были проблемы со снабжением даже той группировки, которая находилась на территории Украины. Если она увеличится в несколько раз, то понятно, что они не будут обеспечены ничем необходимым для эффективного ведения боевых действий.

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