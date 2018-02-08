За четыре дня авиация режима Асада убила свыше 200 человек в пригороде Дамаска - правозащитники

В Восточной Гуте не прекращаются авианалеты сирийской армии

За последние четыре дня в результате авиаударов сирийских правительственных войск по подконтрольным повстанцам районам Восточной Гуты в пригороде Дамаска погибли 211 человек, среди погибших - 53 детей.

Как сообщили AFP в Сирийском мониторинговом центре за соблюдением прав человека, при бомбардировке в четверг, 8 февраля, погибли по меньшей мере 58 человек.

Силы режима сирийского президента Башара Асада атакуют повстанцев в Восточной Гуте четвертый день подряд. По словам правозащитников, жители осажденных районов не успевают похоронить погибших и предоставить медпомощь раненым после прошлых бомбардировок, как уже есть новые атаки и жертвы.

"Это самые худшие четыре дня, которые когда-либо переживала Восточная Гута", - сказал врач местной клиники в Эрбине.

Напомним, что 8 февраля сирийская правительственная авиация нанесла очередной удар по подконтрольным повстанцам районам Восточной Гуты в пригороде Дамаска.