В Германии мужчина нашел чек Haribo на 4,6 млн евро, ему отблагодарили желейными мишками 15 ноября, 01:33 В Haribo подтвердили инцидент, но отметили, что мужчина не смог бы воспользоваться чеком по имени компании (Фото:instagram.com/haribofr_officiel)

Немецкая компания Haribo, известная желейными мишками, подарила шесть упаковок мишек мужчине, нашедшему потерянный чек компании на 4,6 млн евро.

Об этом сообщает Bild.



Когда 38-летний Ануар возвращался от матери, он увидел на полу станции метро бумажку. Мужчина поднял ее и увидел, что это именной чек.

"Там была такая большая сумма, что я даже не могу ее произнести", - вспоминает Ануар. Речь шла о 4631538,80 евро, которые группа супермаркетов Rewe заплатила производителю желейок Haribo.

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Мужчина связался с компанией, и та потребовала, чтобы он уничтожил чек и прислал фото как доказательство. Он это сделал, а через несколько дней получил от Haribo подарок – коробку с шестью пачками желейных мишек.

В Haribo подтвердили инцидент, но отметили, что мужчина не смог бы воспользоваться чеком по имени компании.

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На вопрос, не мало ли вознаграждение, которое Ануар получил за нахождение дорогого чека, в Haribo отметили: «Это наш стандартный пакет, который мы присылаем в знак благодарности».