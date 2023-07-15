Усиление ВСУ. Южная Корея увеличит военную и финансовую помощь Украине в 2023 году 15 июля, 15:36 Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль рассказал о планах Сеула предоставить значительную финансовую и военную помощь Украине (Фото:REUTERS / Brian Snyder)

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль во время своего незапланированного визита в Украину сообщил, что его страна планирует увеличить финансовое и военное сотрудничество с Украиной на 2023 год.

Об этом он заявил в субботу, 12 июля, во время совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает Интерфакс-Украина.

«В прошлом году мы предоставляли бронежилеты, шлемы и другую необходимую амуницию. Надеемся, что в этом году уровень нашей помощи будет намного больше», — сказал лидер Южной Кореи.

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Юн Сок Йоль также рассказал, что в мае этого года обсуждал с президентом Зеленским поставки необходимого оборудования для разминирования территорий. Президент Южной Кореи добавил, что правительство его страны выделило 100 миллионов долларов в 2022 году, а на 2023 год планируется предоставить еще 150 миллионов помощи.

Лидер Кореи рассказал о целевой программе помощи для сферы образования, которая подверглась разрушениям от обстрелов армии страны-агрессора, а также о создании стипендиальной программы для поддержки талантливой молодежи.

«Также мы планируем увеличивать помощь Украине в восстановлении системы образования. В прошлом году мы решили помочь в восстановлении разрушенных школ. Также мы хотели бы предоставить Украине поддержку для будущих поколений с помощью стипендии двух президентов», — сказал Юн Сок Йоль.

Президент Южной Кореи считает, что текущая ситуация в Украине напоминает ему события 70-летней давности, когда оккупационные войска Северной Кореи оккупировали почти 90% территорий Южной Кореи, а молодое южнокорейское государство столкнулось с угрозой исчезновения. Однако по словам лидера Кореи, «благодаря военным и гражданским, которые помогали им, мы смогли остановить оккупанта и изгнать их с нашей земли».

Юн Сок Йоль отдельно рассказал о предложенной Формуле мира от своего украинского коллеги и добавил, что ее «необходимо выполнить».

«Мы ознакомились с Формулой мира, которую нам предоставили, и действительно считаем, что ее необходимо выполнить. Особенно учитывая то, что Корея пытается играть роль посредника в мирных саммитах и встречах стран, принадлежащих к так называемому Глобальному Югу», — резюмировал глава южнокорейского государства.

В субботу, 15 июля, стало известно, что с неанонсированным визитом в Киев прибыл президент Южной Кореи Юн Сок Йоль. Глава южнокорейского государства уже успел побывать в Буче, а также провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, где будут обсуждать вопросы военных поставок и предоставления финансирования для Украины.

В среду, 12 июля, представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер заявил, что США не против военной помощи Украине от Южной Кореи.

Позже в четверг, 13 июля, стало известно, что Польша и Южная Корея подписали меморандум по восстановлению Украины.

