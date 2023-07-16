На случай пуска ракет из КНДР. Южная Корея вместе с США и Японией провели совместные противоракетные учения 16 июля, 19:22 Военно-морские силы Южной Кореи, США и Японии провели учения, целью которых было противодействие ракетной и ядерной угрозе со стороны КНДР. (Фото:South Korean Navy/Yonhap via REUTERS)

В воскресенье, 16 июля, Военно-морской флот Южной Кореи сообщил, что провел совместные учения с американскими и японскими коллегами, задачей которых было противодействие ракетным и ядерным угрозам со стороны КНДР.

Об этом пишет издание Yonhap со ссылкой на заявление военного ведомства.

Военные маневры трех стран прошли в международных водах Японского моря. В них участвовали три эсминца — по одному от каждой страны. Все корабли были оснащены корабельной многофункциональной системой американского производства Aegis.

Видео дня

Yonhap пишет, что во время учений союзники отработали пуски в ответ на возможный запуск баллистических ракет из КНДР. Для этого полет вероятной цели был смоделирован на компьютере, сообщили военные для издания.

В комментарии для Yonhap представитель ВМС Южной Кореи сказал, что эти учения позволят «расширить возможности наших вооруженных сил по реагированию на баллистические ракеты и укрепить сотрудничество в области безопасности между Южной Кореей, США и Японией».

Военный представитель сообщил, что учения позволят быстро реагировать на угрозы из Пхеньяна благодаря сотрудничеству США, Южной Кореи и Японии.

«Мы будем эффективно реагировать на ядерные и ракетные угрозы со стороны Северной Кореи через мощную систему реагирования наших военных и трехстороннего сотрудничества», — резюмировал корейский военный.

Издание пишет, что последний раз подобные учения проводились в апреле этого года.

В среду, 12 июля, стало известно, что КНДР провела запуск баллистической ракеты, который длился 74 минуты.

В ответ на такие действия Пхеньяна, уже в пятницу, 13 июля, Южная Корея и США провели совместные учения военно-воздушных сил с использованием самолетов F-15K, F-16 и по меньшей мере одного стратегического бомбардировщика B-52H.