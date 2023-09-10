Помощь для восстановления. Украина получит от Южной Кореи 2,3 млрд долларов 10 сентября, 15:29 Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль (Фото:Tatan Syuflana/Pool via REUTERS)

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что его страна предоставит Украине финансовую помощь для восстановления на сумму в 2,3 миллиарда долларов США.

Об этом он заявил на саммите G20 в Индии, сообщает Yonhap в воскресенье, 10 сентября.

По словам президента, вся помощь будет разделена на две части. В 2024 году на решение гуманитарных проблем направят 300 млн долларов. Остальные в сумме два миллиарда долларов передадут в 2025 году, которая должна поддержать социальную и экономическую инфраструктуру Украины.

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Йоль считает, что такими действиями Сеул показывает свою ответственность в вопросах восстановления мира и дальнейшего послевоенного развития Украины.

«Это продемонстрирует нашу ответственную роль как глобальной державы в ведущей помощи для восстановления мира в Украине и заложит основу для нашего полноценного участия в будущем восстановлении Украины», — резюмировал президент Южной Кореи.

15 июля президент Южной Кореи Юн Сок Йоль прибыл в Киев с неанонсированным визитом. Он посетил Бучу, а также провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой лидеры двух стран обсудили вопросы военных поставок и предоставления финансирования для Украины.

В тот же день Юн Сок Йоль сообщил, что его страна планирует увеличить финансовое и военное сотрудничество с Украиной на 2023 год.

Во время пресс-конференции Юн Сок Йоль сообщил, что Южная Корея также собирается расширить масштаб военных поставок в Украину в этом году. По его словам, в прошлом году страна передала нелетальную помощь, содержащую бронежилеты и шлемы.

16 июля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Южная Корея отправит Украине дополнительное оборудование для разминирования.

29 августа Reuters сообщил, что Южная Корея предоставит Украине финансовую помощь на 2024 год в размере 394 миллиона долларов.