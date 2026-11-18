В Южной Корее правительство анонсировало чрезвычайно строгие условия проведения вступительных экзаменов в университеты после скандала, связанного с использованием искусственного интеллекта.

Об этом написала The Guardian в среду, 18 ноября.

19 ноября более полумиллиона человек — в основном школьников — должны сдавать экзамен, который в Корее называют сунин. Он длится восемь часов, в его проведении задействованы более 1300 центров по всей стране.

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Сунин считается очень серьезным экзаменом — так как он определяет, в какой университет может поступить кандидат. В день проведения экзамена фондовый рынок открывается на час позже, автомобили останавливаются в 200 метрах от каждого центра. Также назначаются дополнительные поезда, а тех, кто опаздывает, могут подвезти к центру полицейские. На время 25-минутного аудирования в блоке по английскому языку даже приостанавливаются взлеты и посадки самолетов — чтобы минимизировать шум.

Однако и эти меры, видимо, оказались недостаточными — после того, как на прошлой неделе кандидат, набравший почти максимальное количество баллов на профессиональном экзамене для будущих налоговых консультантов, признался в списывании с помощью искусственного интеллекта.

Премьер-министр Южной Кореи Хан Сон Сук на заседании правительства заявила, что мошенничество с использованием искусственного интеллекта является «социальным злом».

Она сказала, что во время экзамена кандидаты должны будут выключить телефоны и сдать их. Сумки, оставленные в коридорах, будут проверяться на наличие включенных устройств. Также члены экзаменационной комиссии будут проверять очки, часы, воротники, рукава и пуговицы кандидатов на наличие скрытых камер.

Правительство будет отправлять на каждый телефон в стране экстренные уведомления, которые будут звучать на полной громкости и которые нельзя отключить, — чтобы выявить тех, кто не сдал свой гаджет.

Школьный Wi-Fi в центрах сдачи экзаменов будет отключен, также будет отключен весь общественный Wi-Fi в прилегающих районах

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Министр образования Чхве Ке-джин заявил, что проверки будут проводиться тщательно, «чтобы кандидаты, действующие добросовестно, не испытывали излишнего беспокойства или неудобств».