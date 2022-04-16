В России журналиста Юрия Дудя признали «иноагентом» 16 апреля, 02:13 Цей матеріал також доступний українською Юрий Дудь призывает немедленно прекратить войну в Украине (Фото:Скриншот YouTube вДудь)

Минюст РФ вечером 15 апреля добавил в реестр СМИ-«иноагентов» еще девять человек, в том числе журналиста Юрия Дудя, политолога и публициста Екатерину Шульман, карикатуриста Сергея Елкина.

Война России против Украины — главные события 15 апреля

Об этом сообщается на сайте ведомства.

Также в список, который теперь насчитывает 142 позиции, попали основатель и шеф-редактор The Insider Роман Доброхотов, журналист и ЛГБР-активист Карен Шаинян, автор «Таких дел» Кирилл Кругликов, журналист Алексей Семенов, психолог Мария Сабунаева, ЛГБТ-активистка Регина Дзугкоева.

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На этой неделе Шульман заявила, что уехала из России в Германию, пишет Настоящее Время. Она находится в Берлине как стипендиат фонда имени Роберта Боша и планирует провести в городе год.

Карикатурист Сергей Елкин несколько дней назад уехал из России в Болгарию. Карен Шаинян в последнее время снимал интервью в Ереване. Роман Доброхотов не живет в РФ с сентября 2021 года.

СМИ писали, что Дудь тоже покинул Россию, но журналист эту информацию не подтверждал. 28 февраля он написал в Instagram, что «Путин вторгся на территорию суверенного государства и ведет там войну». Он подчеркнул, что война должна быть немедленно закончена.

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