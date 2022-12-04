Подтолкнул к полномасштабной войне. Миллиардер Ковальчук убеждал Путина, что «Запад слабый» и нужно показать «мощь РФ» — WSJ 4 декабря, 15:51 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Одним из самых влиятельных людей, поддержавших решение российского диктатора Владимира Путина осуществить полномасштабное вторжение в Украину, был 71-летний миллиардер Юрий Ковальчук. Он настаивал, что война может доказать «мощь РФ», пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.



Как сообщает издание, Путин давно полагается на внутренний круг доверенных союзников в ведении бизнеса в самых важных секторах российской экономики. Однако Ковальчук выделяется среди других «особыми отношениями» с главой Кремля и «ролью в формировании общественного мнения».

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Он не только бизнесмен и «личный банкир Путина», но и один из крупнейших медиамагнатов. Его телеканалы, в том числе пропагандистский Первый, становятся «все более ценными в арсенале Кремля» на фоне провалов российских войск в войне против Украины, пишет газета (среди прочего, они транслировали ложь РФ о «грязной бомбе»). Также с помощью Ковальчука Путин укрепляет контроль над Интернетом (в частности, запрещенной в Украине соцсетью ВКонтакте).

WSJ со ссылкой на друга семьи миллиардера и экс-сотрудника российской разведки рассказывает, что диктатор и Ковальчук с начала полномасштабной войны часто встречались и разговаривали по телефону.

«Ковальчук доказывал Путину, что Запад слаб и что пора России продемонстрировать свою военную доблесть и защитить свой суверенитет, вторгнувшись в Украину», — пишет издание.

Во время пандемии коронавируса в марте 2020 года, лояльный к Кремлю предприниматель пошел на карантин и регулярно делал тесты, чтобы видеться с Путиным, который «изолировался на своих дачах» и имел мало личных встреч, сообщает WSJ. Тогда, по словам друга семьи Ковальчука, они разговаривали часами о «нарастающем конфликте с Западом, истории России и их общих интересах».

По словам людей из окружения находящегося под санкциями с 2014 года Ковальчука, его больше мотивирует именно «патриотическая идеология, а не атрибуты богатства».

«Однако он оказывает глубокое влияние на политику и персонал Кремля и помогает поставлять дачи и яхты для пользования Путина, а также прибыльные рабочие места и пакеты акций для семьи и друзей президента», — пишет WSJ, ссылаясь на собеседников.



В ноябре издание The Times сообщило, что идеологами полномасштабного вторжения РФ в Украину были секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и директор ФСБ Александр Бортников. Главные силовики решили, что у них истекает время для окончательного решения вопроса «западной агрессии». Для этого, по их мнению, нужно было «окончательно решить проблему Украины», писало The Times.

