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Юристы Трампа подготовят опровержение выводов из доклада Мюллера - СМИ

Сегодня, 08:21
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Юристы Трампа подготовят опровержение выводов из доклада Мюллера - СМИ - фото

REUTERS/Carlos Barria

Дональд Трамп

Юристы президента США Дональда Трампа решили подготовить стратегию опровержения выводов из доклада спецпрокурора Роберта Мюллера, сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Юристы главы Белого дома разделят текст доклада между собой, чтобы ознакомиться с его содержанием и выпустить длинный ответ, который опровергнет любую потенциально вредную информацию.

Ранее, президент США Дональд Трамп заявил, что не боится обнародования отчета спецпрокурора Роберта Мюллера.

Напомним, что в результате двухлетнего расследования спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между Дональдом Трампом и Россией.

Генпрокурор США Уильям Барр передал Конгрессу США отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором говорится о том, что прокурор не нашел доказательств того, что Дональд Трамп или люди, связанные с его предвыборной кампанией, "координировали с Россией усилия по воздействию на президентские выборы 2016 года ".

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп не против публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера.

Теги:   Роберт Мюллер Дональд Трамп США

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