Роман Бессмертный
Минский аэродром Зеленского
Мустафа Найем
О блокаде ОРДЛО. Дочитайте, пожалуйста, до конца
Сергей Фурса
Коломойский не зря вернулся
Владимир Фесенко
Зачем Кличко позвал Саакашвили в Удар
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Юрист ФБК затроллила пропагандистку Симоньян: в RT заявили о ее госпитализации — видео

Сегодня, 10:22
Цей матеріал також доступний українською
Юрист ФБК затроллила пропагандистку Симоньян: в RT заявили о ее госпитализации — видео - фото

Скриншот с видео Соболь Любовь/Twitter

Симоньян просила сотрудников Эхо Москвы спрятать ее

Кремлевский пропагандистский канал RT заявил о госпитализации своего главного редактора Маргариты Симоньян.

Как утверждается, причиной этого стала встреча с юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь на радиостанции Эхо Москвы.

«Догоняла меня по коридорам, пока добрые „эховцы“ не упрятали меня в кабинет Венедиктова», — пожаловалась Симоньян у себя в Twitter.

На опубликованном Соболь видео видно, что встреча с пропагандисткой произошла возле лифта.

Юрист ФБК начала троллить ее вопросами о квартирах в центре Москвы, которые строились для малоимущих и «очередников», а достались столичным чиновникам и другим сторонникам мэра Сергея Собянина.

В свою очередь Симоньян отказалась комментировать данную ситуацию и попыталась сбежать.

«Ребята, ну вы же мне обещали. Ну что такое?..», — обратилась она к сотрудникам радиостанции, после чего попросила спрятать ее.

Напомним, что именно Симоньян было доверено взять так называемое «интервью» у подозреваемых в организации химатаки в Солсбери сотрудников ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Миншкина, выдававших себя за Руслана Боширова и Александра Петрова.

Теги:   Троллинг Видео ФБК Russia Today Российская пропаганда Россия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

События

Сегодня, 08:58

img
В Украину из Грузии вернули десять детей, родителей которых подозревают в торговле людьми
Политика

Вчера, 17:31

img
«Требуйте закон об импичменте». Зеленский ответил на петицию о своей отставке
Политика

Вчера, 17:21

img
АП засекретила «дорожную карту» по Донбассу

Выбор редакции

Политика

Вчера, 18:04

img
Рада приняла закон, необходимый для импичмента президента: как это работает
Политика

Вчера, 21:12

img
(Не)отставки в правительстве. Кого из министров отказались уволить депутаты
Геополитика

Вчера, 16:14

img
Снять блокаду и прекратить огонь. Что предложила украинская сторона ТКГ на переговорах в Минске

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться