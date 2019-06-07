Юрист ФБК затроллила пропагандистку Симоньян: в RT заявили о ее госпитализации — видео Сегодня, 10:22 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Соболь Любовь/Twitter Симоньян просила сотрудников Эхо Москвы спрятать ее Скриншот с видео Соболь Любовь/Twitter

Кремлевский пропагандистский канал RT заявил о госпитализации своего главного редактора Маргариты Симоньян.

Как утверждается, причиной этого стала встреча с юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь на радиостанции Эхо Москвы.

«Догоняла меня по коридорам, пока добрые „эховцы“ не упрятали меня в кабинет Венедиктова», — пожаловалась Симоньян у себя в Twitter.

На опубликованном Соболь видео видно, что встреча с пропагандисткой произошла возле лифта.

Юрист ФБК начала троллить ее вопросами о квартирах в центре Москвы, которые строились для малоимущих и «очередников», а достались столичным чиновникам и другим сторонникам мэра Сергея Собянина.

В свою очередь Симоньян отказалась комментировать данную ситуацию и попыталась сбежать.

«Ребята, ну вы же мне обещали. Ну что такое?..», — обратилась она к сотрудникам радиостанции, после чего попросила спрятать ее.

Напомним, что именно Симоньян было доверено взять так называемое «интервью» у подозреваемых в организации химатаки в Солсбери сотрудников ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Миншкина, выдававших себя за Руслана Боширова и Александра Петрова.