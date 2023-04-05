«В ЮАР теперь знают, где Бахмут». Как африканский континент пытается найти свою реакцию на вторжение РФ в Украину — интервью 5 апреля, 17:14 Эксклюзив NV Президент ЮАР Сирил Рамафоса (справа), 16 марта 2023 года (Фото:REUTERS/Alet Pretorius)

Любовь Абравитова, чрезвычайная и полномочная посол Украины в ЮАР, в интервью Radio NV рассказала, как южноафриканское правительство пытается найти выгодную для себя дистанцию от преступных действий Российской Федерации.

— Расскажите нам, пожалуйста, действительно это то, что сейчас больше всего нас волнует, какова политика Южно-Африканской Республики по отношению к Украине? И как расценивают российское вторжение в нашу страну политики, управляющие ЮАР?

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— Вы знаете, вопрос достаточно сложный. Потому что его нужно озвучивать через призму сначала официальной позиции Претории, политической составляющей, а с другой стороны, через призму того, как к российскому вторжению относится население. Давайте начнем с первого. Безусловно, это не секрет, что Россия и Южная Африка являются стратегическими партнерами. И кроме того, они вместе разделяют такую платформу, как БРИКС, организация, объединяющая Бразилию, Индию, Россию, Китай и Южную Африку. Итак, Россия поставила ЮАР в очень такое [непростое] положение уже с 2014 года, не только начиная с 24 февраля прошлого года.