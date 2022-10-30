«Публикуется русофобский контент». Пригожин попросил Генпрокуратуру РФ заблокировать YouTube

30 октября, 17:03
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«Повар Путина» требует у Генпрокуратуры РФ заблокировать YouTube (Фото:ТАСС/Telegram)

«Повар Путина» требует у Генпрокуратуры РФ заблокировать YouTube (Фото:ТАСС/Telegram)

«Повар Путина», основатель ПИК Вагнера Евгений Пригожин направил в Генеральную прокуратуру РФ заявление, в котором попросил ограничить доступ к видеосервису YouTube, а также объявить «нежелательной» деятельность компании Google в России.

Соответствующее сообщение во Вконтакте обнародовала пресс-служба компании Конкорд, принадлежащая Пригожину.

По словам «повара Путина», после полномасштабного нападения России на Украину, против РФ развернулась полномасштабная информационная война, в которой якобы активно используют «дезинформацию и отрицательные установки, внедряемые с помощью YouTube».

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В заявлении говорится, что на YouTube якобы распространяют фейки, публикуют русофобский контент, призывы к свержению власти в России и т. д.

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По словам Пригожина, у России есть «достойные аналоги видеосервиса» — VK, Rutube, Одноклассники и Дзен.

«Негодование россиян о том, почему Роскомнадзор до сих пор не заблокировал YouTube, где их откровенно унижают и оскорбляют, продолжает расти. Люди переживают, что все этот русофобский контент могут увидеть их дети. Время требует более жестких мер, поскольку наложенные штрафы не остановили эти вопиющие нарушения», — говорится в заявлении, которое также обнародовали в Telegram-канале российского издания Холод.

https://www.youtube.com/embed/Fanw1htX6Vw
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Россия YouTube Заявление Русофобия Частная военная компания Вагнера ЧВК Запрет Евгений Пригожин

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