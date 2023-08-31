В центре крупнейшего города ЮАР загорелся дом: известно о более 60 погибших — фото 31 августа, 10:00 Люди в Йоханнесбурге проходят мимо здания, которое загорелось ранним утром 31 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Shiraaz Mohamed)

В многоэтажном доме Йоханнесбурга — крупнейшего города Южно-Африканской республики — в четверг утром, 31 августа, начался масштабный пожар. Погибли как минимум 63 человека, ранены — 43.

Об этом сообщает Sky News и The Guardian, ссылаясь на местные власти.

Представитель службы по чрезвычайным ситуациям Роберт Муладзи заявил, что количество жертв может увеличиться и в ловушке могут находиться еще больше людей. Из окон свисали простыни, но не понятно, удалось ли кому-то спастись. Пожарные провели эвакуацию и продолжают поиски.

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Здание в центральном деловом районе Йоханнесбурга называют «неформальным поселением» для бездомных людей, которые ищут жилье. По словам свидетелей, там могли проживать как минимум 200 человек.

В основном огонь потушили, но из окон до сих пор идет дым. Среди погибших есть по меньшей мере один ребенок. Людям, которые ищут своих близких, говорят, что шансы найти их живыми «очень малы». Что стало причиной пожара, пока неизвестно.

Фото: City of Joburg EMS/Handout via REUTERS

Фото: REUTERS/Shiraaz Mohamed

Фото: REUTERS/Shiraaz Mohamed

Фото: REUTERS/Shiraaz Mohamed

Фото: REUTERS/Shiraaz Mohamed

Фото: REUTERS/Shiraaz Mohamed