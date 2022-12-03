Лидер венгерской партии Йоббик извинился перед Украиной. Он ездил на псевдовыборы в оккупированный Донецк «наблюдателем» 3 декабря, 15:56 Мартон Дьёндьёши (Фото:Gyöngyösi Márton/Facebook)

Президент венгерской праворадикальной партии Йоббик Мартон Дьёндьёши, которому запретили в 2015 году въезд в Украину из-за поездки в оккупированный россиянами Донецк в качестве «наблюдателя» на «выборах», извинился за этот визит.

Об этом он сказал в интервью Европейской правде.

«Это правда, что в 2015 году я был на Донбассе как „наблюдатель“ за „выборами“, и это… Да, вы правы, этому нужны объяснения… Сейчас я бы этого уже не сделал и я прошу прощения за это», — заявил политик.

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По его словам, он сотрудничал с РФ, потому что искал союзников, которые бы беспокоились о проблемах нацменьшинств в Украине, поскольку считал важным обеспечить права венгерской общины.



«Отмена языкового закона, по нашему мнению, была агрессивной позицией новой власти, нового парламента, и у большинства венгров она оставила плохие ощущения. И я тогда, помню, был очень расстроен и встревожен тем, что была только одна страна, признавшая эту проблему и готовая поддержать нас — заявлениями, политически, дипломатично, защищая также свое меньшинство в Украине. И это была Россия», — сказал Дьёндьёши.

Он заявил, что тогда принял приглашение Москвы, «которое бы не принял сейчас и не поехал бы на Донбасс», поскольку понял последствия и скрытые намерения РФ, когда та поддержала Венгрию. Лидер Йоббик заверил, что сейчас в развязанной РФ войне он полностью на стороне Украины.

«Я делаю это также потому, что венгры, представители нашего меньшинства, воюют под украинским флагом против российского агрессора. И когда они воюют за Украину, они тоже воюют за свою родину, Закарпатье, откуда они происходят, где они родились. И они хотят, чтобы Украина была прозападной, европейской, и они хотят жить в свободной демократической и суверенной Украине», — добавил он.

Представители партии Йоббик присутствовали в качестве «официальных наблюдателей» на псевдореферендуме в украинском Крыму и на незаконных так называемых выборах террористических организаций «Л/ДНР», организованных Россией. Также в 2019 году тогдашний лидер партии Томаш Шнайдер во время визита на Закарпатье заявил о необходимости дать региону автономию.

