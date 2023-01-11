«Нужно больше помощи Украине»: Генсек НАТО прокомментировал ситуацию вокруг Соледара и Бахмута 11 января, 12:13 Йенс Столтенберг заявил, что военная помощь Украине должна предоставляться быстрее (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что ситуация со штурмом РФ Соледара и Бахмута Донецкой области показывают важность увеличения военной поддержки Украины.

Об этом он сказал в среду, 11 января, во время брифинга с участием главы Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

«В последние дни мы видели упорные бои вокруг Бахмута и Соледара на востоке Украины. Это показывает еще раз смелость украинских военных, которые воюют для защиты своей родины. Это также показывает, насколько жизненно важно, что мы усиливаем нашу военную поддержку Украины», — заявил Столтенберг.

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При этом он отметил, что НАТО и его союзники должны приложить еще больше усилий для помощи Украине.

«Наша поддержка создает реальную разницу на поле боя. В это ключевое время войны мы должны делать гораздо больше, гораздо быстрее», — подчеркнул генсек НАТО.

Последние несколько дней российские войска существенно усилили свои усилия по штурму Соледара, сумев прорваться в город.

Таким образом оккупанты пытаются окружить Бахмут, который им, несмотря на огромные потери, не удается захватить уже больше полугода.

В то же время взять Соледар под свой контроль РФ все еще не удалось, и сейчас в городе продолжаются уличные бои.