Члены НАТО во вторник продлят мандат Столтенберга на год — Reuters 3 июля, 22:26 Йенс Столтенберг (Фото:OLIVIER MATTHYS/Pool via REUTERS)

Во вторник, 4 июля, члены Североатлантического Альянса продлят полномочия генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга на год, пишет Reuters, ссылаясь на четырех анонимных дипломатов.

Дипломаты подтвердили, что государства-члены НАТО согласовали продление мандата Йенса Столтенберга еще на прошлой неделе. Однако официальное одобрение решения ожидается на встрече послов стран-членов НАТО, которая запланирована на вторник.

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С момента назначения на должность в 2014 году, Йенс Столтенберг возглавлял НАТО во время ряда кризисных ситуаций. В последнее время он сплотил членов НАТО в поддержку Украины и «стремился избежать превращения войны в Украине в непосредственное столкновение между НАТО и Россией», пишет Reuters.

64-летний Столтенберг — бывший премьер-министр Норвегии, должен был завершить свой срок на посту генерального секретаря НАТО в конце сентября. Однако, по информации СМИ, его срок может быть продлен еще на 12 месяцев.

В феврале Йенс Столтенберг заявил, что он не будет пытаться получить продление контракта на должность. Однако из-за отсутствия консенсуса относительно преемника, члены НАТО обратились к нему с просьбой принять продление контракта.



29 июня сообщалось, что страны НАТО согласились продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга и сделают официальное заявление на следующей неделе.

27 июня Euractiv сообщало, что Столтенберг, вероятно, останется на своем посту еще на один год.

25 мая Politico сообщило, что премьер-министр Дании Метте Фредериксен может сменить Йенса Столтенберга на посту генерального секретаря НАТО.

Другими кандидатами на кресло главы НАТО издание назвало премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, премьер-министра Испании Педро Санчеса и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса. Еще одним кандидатом якобы рассматривалась премьер-министр Эстонии Кая Каллас, однако ее считают «слишком жесткой» для военного времени.

19 мая министр обороны Великобритании Бен Уоллес выразил заинтересованность стать следующим генеральным секретарем НАТО, но впоследствии заявил, что «этого не произойдет».