Йеменские повстанцы обстреляли аэропорт в Саудовской Аравии: 26 пострадавших Сегодня, 16:21 Цей матеріал також доступний українською @mudug24 @mudug24

В среду, 12 июня, йеменские повстанцы хуситы нанесли ракетный удар по гражданскому аэропорту Абха на юге Саудовской Аравии, в результате 26 человек получили ранения.

Об этом сообщили в арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, передает Reuters.

В заявлении говорится, что ракетный снаряд попал в зал прибытия в аэропорту Абха. Среди раненых — три женщины и двое детей из Саудовской Аравии, Йемена и Индии.

Повстанцы хуситы подтвердили, что они выпустили крылатую ракету по аэропорту Абха, который находится примерно в 200 км к северу от границы с Йеменом. По их данным, в результате удара была разрушена диспетчерская башня.

В управлении гражданской авиации Саудовской Аравии сообщили, что в настоящее время воздушное сообщение не нарушено.