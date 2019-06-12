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Йеменские повстанцы обстреляли аэропорт в Саудовской Аравии: 26 пострадавших

Сегодня, 16:21
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Йеменские повстанцы обстреляли аэропорт в Саудовской Аравии: 26 пострадавших - фото

@mudug24

В среду, 12 июня, йеменские повстанцы хуситы нанесли ракетный удар по гражданскому аэропорту Абха на юге Саудовской Аравии, в результате 26 человек получили ранения.

Об этом сообщили в арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, передает Reuters.

В заявлении говорится, что ракетный снаряд попал в зал прибытия в аэропорту Абха. Среди раненых — три женщины и двое детей из Саудовской Аравии, Йемена и Индии.

Повстанцы хуситы подтвердили, что они выпустили крылатую ракету по аэропорту Абха, который находится примерно в 200 км к северу от границы с Йеменом. По их данным, в результате удара была разрушена диспетчерская башня.

В управлении гражданской авиации Саудовской Аравии сообщили, что в настоящее время воздушное сообщение не нарушено.

Теги:   Йемен Хуситы Саудовская Аравия

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