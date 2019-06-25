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Йеменские повстанцы атаковали военных в двух аэропортах Саудовской Аравии

25 июня, 23:45
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REUTERS/Faisal al Nasser

Аэропорт Абха (иллюстративное фото)

Во вторник, 25 июня, йеменские повстанцы-хуситы атаковали позиции военных и самолетные ангары в аэропортах Абха и Джизан в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на представителя вооруженных сил Йемена.

Йеменские повстанцы обстреляли саудовские объекты при помощи беспилотников Qasef-2K.

«Беспилотники поразили военные цели, воздушное движение в саудовских аэропортах Абха и Джизан остановлено», — сообщил военный представитель.

По его словам, атака является ответом на продолжающиеся «преступления и агрессию Саудовской Аравии».

О жертвах и масштабах повреждений ничего не сообщается.

Ранее в результате нападения йеменских повстанцев на аэропорт Абха погиб один человек, еще 21 был ранен.

Саудовская Аравия возглавляет военную коалицию, которая поддерживает правительство Йемена в его четырехлетней войне с шиитскими повстанцами движения Хути. Конфликт рассматривают как непрямую войну между Саудовской Аравией и ее главным конкурентом в регионе — Ираном.

Теги:   Хуситы Йемен Саудовская Аравия

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