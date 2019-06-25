Йеменские повстанцы атаковали военных в двух аэропортах Саудовской Аравии 25 июня, 23:45 356 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Faisal al Nasser Аэропорт Абха (иллюстративное фото) REUTERS/Faisal al Nasser

Во вторник, 25 июня, йеменские повстанцы-хуситы атаковали позиции военных и самолетные ангары в аэропортах Абха и Джизан в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на представителя вооруженных сил Йемена.

Йеменские повстанцы обстреляли саудовские объекты при помощи беспилотников Qasef-2K.

«Беспилотники поразили военные цели, воздушное движение в саудовских аэропортах Абха и Джизан остановлено», — сообщил военный представитель.

По его словам, атака является ответом на продолжающиеся «преступления и агрессию Саудовской Аравии».

О жертвах и масштабах повреждений ничего не сообщается.

Ранее в результате нападения йеменских повстанцев на аэропорт Абха погиб один человек, еще 21 был ранен.

Саудовская Аравия возглавляет военную коалицию, которая поддерживает правительство Йемена в его четырехлетней войне с шиитскими повстанцами движения Хути. Конфликт рассматривают как непрямую войну между Саудовской Аравией и ее главным конкурентом в регионе — Ираном.