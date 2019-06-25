Йеменские повстанцы атаковали военных в двух аэропортах Саудовской Аравии
Во вторник, 25 июня, йеменские повстанцы-хуситы атаковали позиции военных и самолетные ангары в аэропортах Абха и Джизан в Саудовской Аравии.
Об этом сообщает телеканал Al Masirah со ссылкой на представителя вооруженных сил Йемена.
Йеменские повстанцы обстреляли саудовские объекты при помощи беспилотников Qasef-2K.
«Беспилотники поразили военные цели, воздушное движение в саудовских аэропортах Абха и Джизан остановлено», — сообщил военный представитель.
По его словам, атака является ответом на продолжающиеся «преступления и агрессию Саудовской Аравии».
О жертвах и масштабах повреждений ничего не сообщается.
Ранее в результате нападения йеменских повстанцев на аэропорт Абха погиб один человек, еще 21 был ранен.
Саудовская Аравия возглавляет военную коалицию, которая поддерживает правительство Йемена в его четырехлетней войне с шиитскими повстанцами движения Хути. Конфликт рассматривают как непрямую войну между Саудовской Аравией и ее главным конкурентом в регионе — Ираном.